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Происшествия

В Киеве стаффордширский терьер напал на женщин (фото)

17:07 14 января 2019   333
женщина, укушенная собакой, в скорой помощи
Инф. «ФАКТОВ»

В Киеве собака породы стаффордширский терьер покусала двух женщин. Как сообщает в Facebook dtp. kiev, ЧП произошло в Голосеевском районе на улице Академика Заболотного.

Одна из женщин получила травмы средней тяжести. Спасатели спустили ее с 18 этажа и отправили к врачам.

Напомним, в Киеве стаффордширский терьер растерзал английского бульдога и искусал его хозяев — отца и дочь.

Специалисты советуют после укуса собаки сделать прививку от бешенства и столбняка. Домашнее животное следует отвезти к ветеринару.

Пользователи соцсети считают, что с собаками нужно быть очень внимательными.

«Усыплять стаффов, питбулей, бультерьеров, и им подобных. P. S. — Я собачник с 40-летним стажем — данные твари — угроза для людей и их питомцев!!!» — пишет Юрий Клименко.

«Очень надеюсь, что мое мнение о собаках, породах, дрессировке и прочие, прочие… прочтут не только собачники, но и люди, желающие собаку завести. Если у Вас нет опыта и очень большого желания научиться — не заводите собак, больше крысы. По статистике, именно собаки декоративных пород наносят больше всего покусов», — пишет Влада Зеленская.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о том, что люди часто становятся объектом для нападения собак. Так в Запорожье агрессивная овчарка ускусила 6-летнюю девочку. А под Киевом 26-летняя женщина стала жертвой агрессивных уличных псов.

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