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Спорт

Худший в истории: футболист опозорился, нелепо исполнив пенальти (видео)

12:31 14 марта 2019   706
Худший в истории: футболист опозорился, нелепо исполнив пенальти (видео)
Юрий ГРОМОВ, «ФАКТЫ»

Комичный эпизод произошел в матче Чемпионшипа, второго по силе дивизиона в Англии, между командами «Вест Бромвич Альбион» и «Суонси Сити».

В конце первого тайма, при счете 1:0 в пользу «ВБА», гости получили право на пробитие пенальти. К мячу подошел косовский легионер Берсант Целина (на фото; к слову, воспитанник «Манчестер Сити», правда, проведший за первую команду всего один матч), но лучше бы он этого не делал: футболист разбежался… и при попытке удара подскользнулся, отправив мяч в сторону от ворот.

Казус негативно сказался на настрое футболистов «Суонси», которые после перерыва пропустили еще два мяча и в итоге уступили с разгромным счетом — 0:3.

Это уже не первый случай, когда при пробитии 11-метрового удара футболист поскальзывается на отметке. Самый знаменитый из них произошел в финале Лиги чемпионов-2008, в котором встречались английские «Челси» и «Манчестер Юнайтед». Основное время завершилось вничью (1:1), и судьба трофея решалась в серии пенальти. Одним из бьющих был капитан лондонцев Джон Терри, вот только подошедшего к мячу защитника ожидал огромный конфуз — в итоге, кубок Лиги чемпионов отправился в Манчестер.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что фанаты польского клуба смотрели гостевой поединок в клетке.

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