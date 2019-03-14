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В Черновцах наглый парковщик напал на полицейских
В Черновцах мужчина, на которого полицейские составили протокол за нарушение правил парковки, напал на сотрудника полиции, хватал его за форму, затем стал изображать из себя пострадавшего и больного.
Отметим, в Киеве жители сами часто наказывают любителей парковаться в непредусмотренных для этого местах.
Как сообщает ТСН, на мужчину составили протокол за то, что он припарковался прямо посреди перекрестка. Сначала он свою вину признал, затем отказался перепарковать авто согласно правил, в конце концов неожиданно попытался выхватить у патрульного постановление и схватил его за форму.
На водителя надели наручники и посадили в служебный автомобиль, там он начал жаловаться на плохое самочувствие, звать на помощь, кричать в окно, что его бьют, а потом упал с сиденья на пол.
Патрульные вызвали скорую, врачи, осмотрев мужчину, не нашли причину его внезапного плохого самочувствия. Экспертиза показала, что мужчина трезв.
На него составили два протокола — за неправильную парковку и хулиганство.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали о том, что во Львовской области водитель-нарушитель избил полицейского, после того, как на него составили протокол. А полиция Ровенской области в течение суток составила три протокола на водителя за управление машиной в нетрезвом состоянии.
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— Люся, а зачем столько кактусов у тебя на окне? Небось, чтобы мужики не залезали? — Нет, Катя, чтобы не выпрыгивали...