В Черновцах наглый парковщик напал на полицейских

Происшествия

В Черновцах мужчина, на которого полицейские составили протокол за нарушение правил парковки, напал на сотрудника полиции, хватал его за форму, затем стал изображать из себя пострадавшего и больного.

Отметим, в Киеве жители сами часто наказывают любителей парковаться в непредусмотренных для этого местах.

Как сообщает ТСН, на мужчину составили протокол за то, что он припарковался прямо посреди перекрестка. Сначала он свою вину признал, затем отказался перепарковать авто согласно правил, в конце концов неожиданно попытался выхватить у патрульного постановление и схватил его за форму.

На водителя надели наручники и посадили в служебный автомобиль, там он начал жаловаться на плохое самочувствие, звать на помощь, кричать в окно, что его бьют, а потом упал с сиденья на пол.

Патрульные вызвали скорую, врачи, осмотрев мужчину, не нашли причину его внезапного плохого самочувствия. Экспертиза показала, что мужчина трезв.

На него составили два протокола — за неправильную парковку и хулиганство.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о том, что во Львовской области водитель-нарушитель избил полицейского, после того, как на него составили протокол. А полиция Ровенской области в течение суток составила три протокола на водителя за управление машиной в нетрезвом состоянии.

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