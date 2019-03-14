Чрезмерная чистота может снизить иммунитет: Ульяна Супрун развенчала миф о бактериях

Здоровье

Известная своими советами глава министерства охраны здоровья Ульяна Супрун, рассказала о пользе бактерий и вреде чрезмерного использования антимикробных средств. Чиновница опубликовала пост в Facebook.

Супрун отметила, что бактерии способны становиться устойчивыми к тому, чем их уничтожают. В частности, антисептики убивают не только плохие, но и хорошие бактерии, которые живут на нашей коже и для нас полезны.

К тому же чрезмерная чистота может влиять на наш иммунитет не лучшим образом. Даже непатогенные бактерии нам нужны для тренировки иммунной системы.

Конечно, не стоит разводить грязь, отказываться от мытья рук или пренебрегать правилами личной гигиены. Речь, по словам Супрун, идет скорее о чрезмерном и часто неоправданном использовании моющих средств, что может создавать риски для здоровья.

По факту все моющие средства содержат антимикробные компоненты, просто в одних случаях их добавляют для активного действия, а в других случаях это консерванты — их используют для хранения самого моющего средства.

Стоит быть осторожными при применении средств с антибактериальным эффектом. Ведь когда мы убиваем слабые микроорганизмы, то на их месте обязательно поселятся более сильные и агрессивные. Это в меньшей степени касается обычных моющих средств без антибактериального действия, которые просто физически отмывают поверхность тщательнее, чем обычная вода.

По словам Супрун, нужно использовать моющие средства и дезинфектанты разумно, взвешивать необходимость их применения в каждом случае и принимать во внимание следующее:

▪ Слишком много моющих средств в быту могут действовать как раздражители и сами по себе вызвать аллергию.

▪ Для формирования крепкого иммунитета у детей им необходим контакт с непатогенными бактериями. Это, в свою очередь, эффективная профилактика возникновения аллергий.

▪ Некоторые исследования показали, что использование дезинфектантов связано с риском возникновения лишнего веса у детей, так как влияет на их микробиоту.

▪ Также не стоит отказываться от домашнего любимца, если дома есть ребенок. Здоровая микробиота домашних животных пригодится иммунной системе детей.

«Помните, что стерильности все равно не будет, и она нам не нужна. Однако это не значит, что можно пренебрегать правилами личной гигиены и уборкой в ​​доме», — пишет глава МОЗ.

Супрун советует мыть руки водой и обычным мылом. Это наиболее эффективный способ достичь их чистоты.

Для уборки можно использовать салфетки, содержащие более 5% поверхностно-активных веществ, а также 10% уксус, или 1% хлорный отбеливатель — они имеют доказанный противовирусный эффект.

Вообще медик считает, что для уборки лучше использовать просто воду. Она также способна эффективно очищать поверхности.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Ульяна Супрун рекомендовала украинцам снизить количество сладкого в ежедневном рационе, поскольку сладости, а именно добавленные в них сахара, провоцируют лишний вес.

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