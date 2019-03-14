Происшествия

Смерть сотрудника Администрации президента: появились важные сведения о подозреваемом

Полиция объявила подозрение 25-летнему гражданину Армении, подозреваемому в совершении разбойного нападения на главного консультанта департамента политики при Администрации президента Украины Александра Бухтатого. У него изъяли мобильный телефон жертвы, сообщила прокуратура Киева в Facebook.

Согласно предварительным данным, 13 марта подозреваемый вместе с другим злоумышленником, личность которого пока не установлена, совершили нападение с целью завладения имуществом. Они нанесли потерпевшему не менее четырех ударов в область головы, после чего завладели его мобильным телефоном и банковской карточкой и сбежали с места преступления.

Тело погибшего было обнаружено прохожими утром 14 марта. При нем было удостоверение на имя сотрудника Администрации президента.

На данный момент известно, что смерть мужчины стала следствием хронической ишемической болезни сердца, однако окончательно ее установят судебно-медицинские эксперты.

Инцидент квалифицирован по части 2 статьи 187 УК Украины («Разбой, совершенный по предварительному сговору группой лиц с целью завладения чужим имуществом, в сочетании с насилием, опасным для жизни пострадавшего лица»).

В настоящее время готовится ходатайство суда об избрании подозреваемому предупредительной меры в виде содержания под стражей. Поиски второго злоумышленника продолжаются.

Напомним, «ФАКТЫ» сообщали подробности резонансного преступления.

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