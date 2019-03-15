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Там реально разруха: в Украине рассказали, как вернуть Донбасс
Известный блогер Андрей Полтава нашел рецепт возвращения в Украину временно оккупированных боевиками территорий Донбасса. По его мнению, которым он поделился с читателями «ФАКТОВ», живущих в «ЛНР» и «ДНР» «ватников» нужно переубеждать повышением уровня жизни, ведь и жители оккупированной территории, и россияне «понимают через желудок».
«Ватников, которые есть в „ЛНР“, „ДНР“, нужно переубеждать, а не просто говорить: давай, люби Украину. Ну кто будет ее так просто любить? До таких людей, как и до россиян, доходит только через желудок», — констатировал блогер, напомнив, к чему реально привел приход на Донбасс «русского мира».
Он напомнил, что когда на Донбасс вошли российские военные, оттуда все вывезли, оставив тотальную разруху.
«И вот рядом Украина. Украинцы ездят в Европу, путешествуют, работают, даже ездят работать в Европу. У нас жизнь бурлит», — отметил Полтава.
При этом он призывает не допустить достижений Майдана на ближайших выборах.
«Если сейчас украинцы протупят и выберут не НАТО и Евросоюз, а Россию с „таежным союзом“, то все — проблема Донбасса не будет нас волновать, потому что у нас будет то, что сейчас на Донбассе», — констатирует собеседник «ФАКТОВ».
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Напомним, 1 марта на Донбассе была ликвидирована известная террористка «ДНР» с позывным «Кира».
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