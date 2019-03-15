Здоровье

Супрун рассказала, как избавиться от камней в почках

Глава министерства охраны здоровья Ульяна Супрун, которая недавно рассказала об источниках вдохновения для человека, в Facebook поделилась тем, как обнаружить камни в почках и что делать, чтобы не попасть в 12% населения мира, страдающих мочекаменной болезнью.

Супрун отмечает, что у людей, которые не заботятся о здоровье своих почек, есть большой риск заработать этот недуг.

«Кальций и оксалаты (щавелевая кислота) или фосфаты, или мочевая кислота могут кристаллизоваться в почках, если их концентрация в крови велика. Со временем эти кристаллы увеличиваются и буквально формируют „камни“. Если они небольшого размера — камни могут пройти и самостоятельно, не вызывают симптомов и не требуют специального лечения», — пишет медик.

Она обращает внимание на то, что проблемы возникают, когда камни увеличиваются в размере и блокируют поток мочи. Они могут попасть в любую точку мочевой системы — почки, мочеточники, мочевой пузырь или уретру.

В дополнение к боли и проблем с мочеиспусканием, почечные камни также могут вызвать кровотечение и повреждение почек, повышают риск инфекции мочевыводящих путей и даже связанные с сердечно-сосудистыми болезнями.

Боли обычно возникают, если камень застревает в почке, начинает двигаться вниз по мочеточнику или вызывает инфекцию.

Симптомы, которые возникают при мочекаменной болезни:

▪ острая боль в пояснице, которая может ощущаться и в паху

▪ изменения цвета мочи или крови в моче

▪ желание мочеиспускания возникает чаще, чем обычно

▪ незначительное количество мочи при мочеиспускании

▪ тошнота и рвота с повышением температуры

При похожих симптомах Супрун советует срочно обращаться к врачу и не заниматься самолечением. Она также рассказала о том, кто может попасть в группу риска и заработать болезнь почек.

Риски иметь камни в почках повышаются, если человек имеет наследственную предрасположенность, пьет мало воды, плохо питается.

Напомним, недавно Ульяна Супрун рекомендовала украинцам снизить количество сладкого в ежедневном рационе, поскольку сладости, а именно добавленные в них сахара становятся лишним весом.

Почему в желчном пузыре возникают камни и как лечится желчнокаменная болезнь, во время «Прямой линии» «ФАКТОВ» рассказал врач высшей категории, доцент кафедры хирургии Национального медицинского университета имени А. А. Богомольца, кандидат медицинских наук, хирург клиники «Борис» Виктор Сидоренко.

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