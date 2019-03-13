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Почему в желчном пузыре возникают камни и как лечится желчнокаменная болезнь: отвечает врач
Человек, который не знает, где находится его желчный пузырь, счастливчик: у него отличное пищеварение, нет колик. А другой после жирной или жареной пищи либо небольшого количества спиртного хватается за правый бок: там болит, покалывает, возникает тошнота. Почему желчный пузырь дает о себе знать? Можно ли человеку с желчнокаменной болезнью удалить только камни, а не весь орган? Как часто нужно делать УЗИ, если в желчном пузыре появился полип? На эти и другие вопросы наших читателей ответил врач высшей категории, доцент кафедры хирургии Национального медицинского университета имени А. А. Богомольца кандидат медицинских наук, хирург клиники «Борис» Виктор Сидоренко.
«Желчнокаменная болезнь часто появляется у женщин во время беременности»
*— Здравствуйте, Виктор Михайлович! Вас беспокоит Елена из Киева, 34 года. Пять лет назад у меня в желчном пузыре обнаружили сантиметровый камень, который с того времени вырос на три миллиметра. Почему появляются камни в желчном пузыре?
— Сразу скажу, что желчнокаменная болезнь — женский недуг. На десять пациенток приходится один пациент-мужчина. У женщин часто камни выявляют после беременности. Матка постепенно увеличивается, поджимая желчный пузырь, в котором желчь застаивается. Маленький кристаллик холестерина начинает обрастать другими кристаллами, потихоньку превращаясь в камень.
Но у желчнокаменной болезни далеко не одна причина. Важно, как работают желчевыводящие пути. Если есть дискинезия, то шейка пузыря, его протоки плохо сокращаются, затрудняя движение желчи в двенадцатиперстную кишку. Кстати, в пузыре камни образуются раз в сто чаще, чем в желчевыводящих протоках. Это аргумент для пациентов, которые сомневаются, нужно ли удалять желчный пузырь, считая, что камни будут образовываться в протоках.
Также к развитию желчнокаменной болезни приводят и другие факторы — наследственность, особенности сгущения желчи и биохимического обмена, гормональный фон.
*— Меня зовут Виктор Георгиевич, 80 лет. Звоню из Переяслава-Хмельницкого Киевской области. Камни в желчном пузыре у меня обнаружили шесть лет назад, и они меня не беспокоят, хотя врач предупредил, что это пока. Еще страдаю от геморроя и частых запоров. Какую операцию делать в первую очередь: удалять желчный пузырь или избавляться от геморроя?
— Однозначный ответ должен дать гастроэнтеролог, который взвесит все риски. Вы уже в почтенном возрасте, и наверняка сердце и сосуды не такие здоровые, возможно, есть сахарный диабет. Планировать операцию по удалению желчного пузыря нужно после того, как подлечитесь: скорректируете диету, наладите стул, стабилизируете геморрой.
— Вам приходилось оперировать пациентов моего возраста?
— Не раз. Однажды ко мне обратилась семья 84-летней киевлянки, у которой была огромная пупочная грыжа, а кроме того — тяжелая почечная недостаточность, сахарный диабет, гипертоническая болезнь. Взвесив все риски, я рекомендовал пациентке наблюдение, посоветовал избегать чрезмерных физических нагрузок, носить бандаж.
Года через два позвонила встревоженная дочь старушки: грыжа перестала вправляться, и мама сутки мучается от сильной боли. Ущемление грыжи опасно: внутренности, попавшие в грыжевой мешок, отмирают. К счастью, мы помогли пациентке, удалив под местной анестезией сдавленный участок кишки. Когда женщина выписывалась, то строго посмотрела на меня и спросила: «Объясните мне, доктор, почему вы не сделали операцию два года назад, когда я была моложе, здоровее и грыжа была не ущемлена?»
*— Богдана из Львова, 37 лет. Начало тянуть в правом подреберье, иногда по утрам горчит во рту. Как найти причину?
— Вам нужно обратиться к врачу, чтобы обследоваться: сделать УЗИ брюшной полости, сдать анализы. Горечь во рту, изжога указывают на неполадки с желчным пузырем. Это капризный орган: ему не нравится изобилие вкусненького, особенно жареного, жирного, копченого, злоупотребление спиртным (причем не обязательно крепким, а даже вином или наливкой). Возникают тянущая боль в правом подреберье, тошнота, слабость. Кал становится более светлым, а моча — наоборот, темнее.
Я советую вам не откладывать посещение врача. Если даже обнаружится, что с желчным пузырем все в порядке, доктор порекомендует провериться на вирусные гепатиты. Сегодня они хорошо излечиваются, но важно как можно раньше начать терапию, чтобы предупредить грозные осложнения — цирроз или рак печени.
Как самому заподозрить появление камней
- Беспокоят боль и дискомфорт в правом подреберье, обычно возникающие в ответ на острую, жирную, жареную пищу и алкоголь.
- Изменяется цвет кала и мочи.
- Возникают проблемы с кишечником: запоры, метеоризм.
- Появляется слабость.
- Докучает кожный зуд.
- Возможны изжога, ощущение горечи во рту.
«После операции, сделанной через маленькие проколы, пациент обычно уходит домой на третий день»
— Екатерина из Бучи Киевской области, 49 лет. Желчнокаменная болезнь у меня уже добрых полтора десятка лет, но камень, как показывает УЗИ, спокойный. Поэтому гастроэнтеролог советует не спешить с операцией. Он прав?
— Нет. Желчнокаменная болезнь может обостриться в любой момент. И когда сдвинувшийся камень закупорит желчный проток, перекрыв отток желчи, понадобится экстренная операция. Поэтому совет врача повременить с операцией, мягко говоря, неразумный. Большинство гастроэнтерологов — высококвалифицированные, взвешенные и совестливые. Они ведут пациента до определенного момента, а когда видят, что дальнейшая терапия безуспешна, направляют к хирургу. Но… Человека сегодня выгодно лечить долго, ведь деньги идут за больным.
— А вот доктор УЗИ считает, что пузырь лучше удалить.
— Настоятельно прошу вас и всех пациентов: не задавайте вопросы о лечении врачу функциональной диагностики. Это грубая ошибка, которую совершают неграмотные пациенты. Задача доктора, который проводит УЗИ-диагностику, — написать в заключении, что он увидел, и с каким специалистом — гастроэнтерологом, хирургом или обоими сразу — нужно проконсультироваться.
*— Прямая линия? Беспокоит Валентина, Киев. Год назад моему брату удалили желчный пузырь. После этого у него шесть раз в течение года возникал холангит: резко повышалась температура, бил сильный озноб, падало давление. Как предупредить появление таких приступов?
— Вашему брату следует сделать исследование, которое называется МР-холангиография: контрастное вещество вводится внутривенно, и врач следит за его выделением через желчевыводящие пути в двенадцатиперстную кишку. Это поможет обнаружить препятствие для свободного выведения желчи (стенозирующий папиллит) либо хронический отечный панкреатит, сдавливающий часть желчевыводящего протока. Тогда врач предложит провести небольшую манипуляцию, и ваш брат может стать абсолютно здоровым человеком. Возможно, ему больше не понадобится ни лечение, ни даже соблюдение диеты.
Воспаление желчевыводящих путей (холангит) — очень серьезное заболевание. Из-за спазма протоков инфекция может забрасываться наверх. Человека так сильно знобит, что подбрасывает, он желтеет.
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*— Ирина из Днепра, 39 лет. После обследования мне рекомендовали удалить желчный пузырь, в котором много мелких камней, но я очень боюсь. Страшит сама операция: переживаю, что на животе останется шрам, хотя хирург объяснил, что вмешательство щадящее — лапароскопическое. Чем оно отличается от обычной операции?
— Тем, что минимально повреждаются ткани, ведь к пузырю хирург добирается через небольшие проколы в брюшной стенке. Пациент уходит домой на третий день, но остается на связи с доктором (к врачу повторно обращаются не больше одного-двух человек из ста). Преимущества таких операций — щадящая малотравматичная технология, экономия времени, денег — как клиники, так и пациента. Приятный бонус: вы сможете смело раздеваться на пляже. На животе никто и не заметит сантиметровый разрез в пупке, как и две «помарочки» в полсантиметра сбоку.
Если оперировать через большой разрез, то рана в этом месте будет долго заживать и болеть, возможно, осложнится появлением послеоперационной грыжи. Человек будет девять-десять дней находиться в стационаре.
— А какие недостатки лапароскопической операции?
— Это нельзя назвать недостатками, скорее, особенностями или, в крайнем случае, ограничениями. Во-первых, чтобы создать в брюшной полости высокое давление, нужно ввести углекислый газ. А он всасывается через брюшину, и у людей с дыхательной недостаточностью насыщение крови кислородом уменьшается. Из-за давления поднимается диафрагма, что может затруднить работу сердца. Во-вторых, первый порт (трубочка, через которую вводятся инструменты) ставится вслепую, и могут возникнуть сложности, если пациент до того перенес операцию и у него есть спайки.
Преимущества лапароскопической операции
- Малотравматичность.
- Улучшенный обзор органов брюшной полости.
- Быстрое заживление проколов.
- Минимальное нахождение в стационаре.
- Идеальный косметический эффект.
«Чтобы желчь не сгущалась, нужно есть понемногу, но часто»
*— Василий Григорьевич из города Шепетовка Хмельницкой области. У моей дочки, которой 36 лет, обнаружили желчнокаменную болезнь. Прочитал в анонсе «ФАКТОВ», что можно удалить лишь камни, оставив желчный пузырь. Это так?
— Да, некоторые клиники применяют такую технологию. Но вопрос в том, насколько она оправданна. Ведь все условия для образования новых камней сохраняются или даже умножаются, когда операция выполнена с погрешностями (например, еле заметный кусочек хирургической ниточки выглядывает в просвет).
Кроме того, при рассечении любого органа можно частично повредить нервы, обеспечивающие его иннервацию. В результате пузырь будет медленно и неохотно сокращаться, затрудняя отток желчи. Еще одно неудобство: человеку нужно до конца своих дней придерживаться строгой диеты, избегая употребления продуктов, приводящих к образованию камней. Думаю, для многих это невыполнимо.
*— Это «ФАКТЫ»? Звонит Евгения, киевлянка. Небольшой полип в желчном пузыре у меня обнаружили на УЗИ. Гастроэнтеролог посоветовал раз в год проверяться, и я сначала регулярно проходила ультразвуковое исследование. Но поскольку полип не растет, то уже года три не обследовалась. Может, и не надо?
— Вы ошибаетесь: раз в год, а то и полгода следует непременно пройти УЗИ. Желательно, чтобы это исследование делал один и тот же специалист на одном и том же аппарате — так можно точнее отследить динамику. Сделать это поможет и сравнение свежих снимков со старыми. При полипозе нужно обращать внимание не только на размер полипов, но и на их количество. Любые изменения должны привести на консультацию к врачу. Часто доктор рекомендует удалить желчный пузырь.
— Как без него жить?
— Возможно, даже лучше. Считаю, что некоторые органы можно удалять без большого вреда для качества жизни человека, как например, одно яичко у мужчин или яичник у женщин. Детородная функция не пострадает, влечение не снизится — природа заложила запас. Многие люди живут с одной почкой.
— Но это парные органы…
— Емкость желчного пузыря — всего 10—20 миллилитров, хотя в организме вырабатывается от 800 миллилитров до одного литра желчи в сутки. После удаления органа желчь будет напрямую попадать в двенадцатиперстную кишку через проток диаметром четыре миллиметра, и вероятность образования камней и возникновения других осложнений резко уменьшится. Из ста пациентов, перенесших операцию, жалобы на ухудшение состояния возникают приблизительно у пяти. Но все нарушения корректируют гастроэнтерологи. Главная рекомендация: питаться небольшими порциями, но чаще.
— А какие-то таблетки назначают?
— Только в случае ферментных нарушений. Одного из моих учителей пациент спросил после операции: «Какие таблетки мне придется принимать?» На что хирург ответил: «Какой смысл делать операцию, если после нее вы должны принимать таблетки».
Три правила жизни после удаления желчного пузыря
- Ешьте небольшими порциями, но не меньше пяти раз в день.
- Ограничивайте тяжелую для переваривания пищу, например, жирную свинину, баранину. При необходимости помогайте пищеварению ферментами.
- Не засиживайтесь подолгу на одном месте: чаще вставайте, чтобы пройтись.
Как сообщали ранее «ФАКТЫ», в Индии мужчине удалили из желчного пузыря больше четырех тысяч камней.
Кроме того, мы рассказывали, почему интенсивное похудение вредит здоровью и способствует образованию камней желчном пузыре.
Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»
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