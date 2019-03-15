Украина

Кремль готовит кровавую провокацию в Донецке: что об этом известно

Власти России готовят на оккупированных территориях Донбасса масштабную провокацию 31 марта. Так, по данным блогера Фашика Донецкого, в день, когда в Украине состоятся выборы президента, на центральной площади Донецка запланировано массовое мероприятие.

Мегапровокация под названием «орден Иуды», по замыслу организаторов, должна собрать до 100 тысяч мирных участников. Акция щедро спонсируется за счет российских налогоплательщиков. Так называемый орден планируют «вручить Порошенко», а для изготовления самого ордена объявлен сбор осколков от снарядов, которыми «Хунта обстреливает мирных жителей Донбасса».

Подвоз людей будет организован автобусами. «Дорисовывать» толпу будут многочисленные российские пропагандисты. Существует даже схема размещения людей по городам на площади, сообщает «Информационное сопротивление».

Во время акции планируется на камеры «международных журналистов» из РФ рассказать о «геноциде по отношению к жителям Донбасса» со стороны Порошенко и символично «вручить» ему — орден или «медаль Иуды». Апогеем станет запуск 100 тысяч шаров, раскрашенных в цвет флага РФ.

Велика вероятность того, что во время массовой акции 31 марта состоятся провокации. Например, взрыв с большим количеством жертв, красочно задокументированный российскими пропагандистами и в дальнейшем преподнесенное как «Порошенко решил наказать непокоренный народ Донбасса», чтобы якобы отвлечь внимание от результатов выборов и начать фальсификацию.

Также провокации могут стать поводом для полноценного российского вторжения на территорию Украины.

Как писали «ФАКТЫ», несколько недель назад под Одессой бойцы батальона полиции особого назначения и подразделения тактико-оперативного реагирования патрульной полиции остановили автобусы с молодыми людьми, которые ехали из Киева с целью совершить провокации.

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