Украина

Россия готовит подлую провокацию против Украины: что об этом известно

В России поручили спецслужбам усилить негативный эффект от мощного скандала с украинским «Укроборонпромом». По оперативным данным группы «Информационное сопротивление», управление ФСБ РФ по Курской области получило распоряжение из Москвы провести информационно-пропагандистскую акцию по «задержанию украинских контрабандистов» на российско-украинской границе с продукцией военного назначения российского производства — с дальнейшем широким освещением в СМИ.

Как сообщает координатор «ИС» Дмитрий Тымчук, в связи с этим, на данный момент сотрудниками управления ФСБ РФ в Курской области через агентуру в среде российских контрабандистов проводится поиск возможных исполнителей из числа граждан Украины, которые должны будут организовать перемещение из РФ в Украину по контрабандным каналам партии комплектующих российского производства, необходимых для ремонта украинской военной техники.

Тымчук пишет, что за эту «акцию» предлагается высокое денежное вознаграждение (но до разумных пределов) и гарантии минимального наказания. При этом, исполнители будут задержаны сотрудниками ФСБ РФ на российско-украинской границе.

К исполнителям, по словам эксперта, предъявляются следующие требования:

- обязательное наличие украинского гражданства;

- наличие любых связей на предприятиях оборонного комплекса;

- готовность лично прибыть на территорию РФ для приема товара и дальнейшего перемещения его через границу.

«В дальнейшем, после задержания, исполнитель/исполнители должны будут давать подготовленные сотрудниками ФСБ „показания“ на камеру о коррупции в ОПК Украины, которые будут растиражированы российскими пропагандистскими СМИ», — пишет Тымчук.

Напомним, в феврале в медиа были озвучены итоги расследования журналистов Bihus.Info о возможных махинациях топ-менеджеров «Укроборонпрома». В Генпрокуратуре рассказали подробности расследования. А Вооруженные Силы Украины признали, что пока не могут обойтись без ввозимых из России запасных частей и агрегатов для военной техники — некоторые узлы производятся исключительно в РФ.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что на прошлой неделе ФСБ РФ перекрыла все схемы поставок комплектующих для украинского оборонно-промышленного комплекса.

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