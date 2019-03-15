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Украина нарушила планы России по строительству морского порта
В России, чтобы не нарваться на санкции Украины, хотят перенести сроки подготовки проектной документации порта Тамань на полгода — до октября 2019 года. Об этом сообщают российские СМИ.
Так, министр транспорта России Евгений Дитрих обратился к вице-премьеру Максиму Акимову, курирующему транспорт, с просьбой перенести срок корректировки проектной документации для строительства порта Тамань с марта на октябрь 2019 года.
«Были дополнительно проанализированы риски проекта и согласована с потенциальными инвесторами необходимость изменения месторасположения подходного канала в целях исключения возможных санкционных ограничений со стороны Украины», — говорится в письме Дитриха.
Подходный канал — это участок судоходного канала или примыкающего к судопропускному сооружению, оборудованный причальными сооружениями, обеспечивающие безопасные условия расхождения судов, выходящих из шлюзов, с судами, ожидающими шлюзования.
«Таким образом, обезопасили проект от потенциального риска. Подходный канал планируется сделать так, чтобы он не заходил на территорию Украины образца до 2014 года», — пояснил источник российских СМИ в правительстве РФ, знакомый с деталями проекта строительства порта Тамань.
По его словам, изначально проектно-сметная документация порта была утверждена с подходным каналом по прямой линии, без захода на бывшую территорию Украины. Но в ноябре 2018 года рассматривался вариант корректировки — с заходом на эту территорию. Теперь от этого варианта отказались из-за потенциальных рисков.
Нежелание строить канал, затрагивая территорию Украины, может быть также связано с тем, что в России не исключают, что им придеться вернуть Крым назад Украине. Так, бывший депутат Государственной Думы России Константин Боровой заявил «ФАКТАМ», что Россия готовится отдавать Крым назад Украине.
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— Роза Львовна, а почему вы отказали прошлому жильцу? — Я, конечно, не любопытна, но, если человек постоянно закрывает замочную скважину, это таки подозрительно!