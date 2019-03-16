Мощный удар по планам РФ: Порошенко отреагировал на введении Азовского пакета санкций

Украина

Президент Украины Петр Порошенко отреагировал на санкции против России, введенные сегодня Европейским союзом, США и Канадой. Об этом написал президент Украины в Facebook.

По его словам, это «мощный и триединый трансатлантический удар по российским планам оккупировать Азовское море и Керченский пролив».

Также глава государства поблагодарил Вашингтон и Оттаву за синхронное с Брюсселем объявление о введении Азовского пакета санкций.

«Благодарен партнерам за поддержку и четкую позицию накануне пятой годовщины оккупации Крымского полуострова. Украинско-трансатлантический фронт как никогда единый и силен в защите фундаментальных принципов международного права и, прежде всего, суверенитета и нерушимости границ Украины», — написал Порошенко.

По мнению президента, «агрессор должен осознать, что цена за вооруженную агрессию будет только расти».

Напомним, что в пятницу, 15 марта, США ужесточили санкции против России, введенные из-за ситуации в Украине. В частности, Минфин США расширил санкционный список из-за атаки на украинские суда в Керченском проливе в ноябре 2018 года. Кроме того, Европейский союз официально продлил индивидуальные санкции против России, а также внес в список ответственных за захват украинских кораблей в Керченском проливе. Также расширило санкционный список в отношении России и правительство Канады. Под ограничения попали, в частности, глава «Роснефти» Игорь Сечин, глава ВТБ Андрей Костин и бывший руководитель РЖД РФ Владимир Якунин, глава Росгвардии Виктор Золотов, замруководителя погранслужбы ФСБ Геннадий Медведев и другие.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Порошенко планирует на саммите НАТО поднять вопрос о плане действий по членству Украины в Альянсе.

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