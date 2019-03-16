- 1:50 Модель plus-size Эшли Грэм рассказала, зачем решила выпускать коллекцию бикини
- 1:25 Монах сменил пол и стал моделью
- 0:56 Мощный удар по планам РФ: Порошенко отреагировал на введении Азовского пакета санкций
- 0:19 “Неистовая красота»: Даша Астафьева порадовала соблазнительными формами в клипе на песню Playmate
- 23:48 В Николаеве посетители McDonald's устроили стрельбу из-за места в очереди
- 23:47 Стало известно, кто покинул второй эфир реалити "Холостяк"
- 23:18 Российский суд назначил дебаты по делу украинского узника Кремля Павла Гриба
- 23:04 «Давайте не терять то, что делает нас людьми»: дочь военнопленного украинского моряка выступила с сильной речью в ООН
- 22:49 Крутой спуск в Киеве частично перекроют 16 марта
- 22:36 Получил химический ожог головы: вскрылись детали нападения на врача в Киеве
Мощный удар по планам РФ: Порошенко отреагировал на введении Азовского пакета санкций
Президент Украины Петр Порошенко отреагировал на санкции против России, введенные сегодня Европейским союзом, США и Канадой. Об этом написал президент Украины в Facebook.
По его словам, это «мощный и триединый трансатлантический удар по российским планам оккупировать Азовское море и Керченский пролив».
Также глава государства поблагодарил Вашингтон и Оттаву за синхронное с Брюсселем объявление о введении Азовского пакета санкций.
«Благодарен партнерам за поддержку и четкую позицию накануне пятой годовщины оккупации Крымского полуострова. Украинско-трансатлантический фронт как никогда единый и силен в защите фундаментальных принципов международного права и, прежде всего, суверенитета и нерушимости границ Украины», — написал Порошенко.
По мнению президента, «агрессор должен осознать, что цена за вооруженную агрессию будет только расти».
Напомним, что в пятницу, 15 марта, США ужесточили санкции против России, введенные из-за ситуации в Украине. В частности, Минфин США расширил санкционный список из-за атаки на украинские суда в Керченском проливе в ноябре 2018 года. Кроме того, Европейский союз официально продлил индивидуальные санкции против России, а также внес в список ответственных за захват украинских кораблей в Керченском проливе. Также расширило санкционный список в отношении России и правительство Канады. Под ограничения попали, в частности, глава «Роснефти» Игорь Сечин, глава ВТБ Андрей Костин и бывший руководитель РЖД РФ Владимир Якунин, глава Росгвардии Виктор Золотов, замруководителя погранслужбы ФСБ Геннадий Медведев и другие.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Порошенко планирует на саммите НАТО поднять вопрос о плане действий по членству Украины в Альянсе.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
- Почему закрыли казино? - Так они людей обирали до нитки. - Тогда почему налоговую до сих пор не закрыли?