Юлию Началову прооперировали, певица по-прежнему в коме

Шоу-бизнес

Российская певица Юлия Началова перенесла операцию, но продолжает находится в коме. Ее прооперировали из-за угрозы абсцесса, сообщает Telegram-канал Mash.

«Сейчас она в больнице, по-прежнему в крайне тяжелом состоянии. И по-прежнему в коме», — говорится в сообщении.

Так, сообщается, что операция длилась два часа. Перед ее началом был проведен целый комплекс сложных анализов, включая компьютерную томографию и УЗИ брюшной полости. К делу привлекли ведущих специалистов — хирурга из Боткинской и онколога из 40-й больницы Москвы.

Как писали «ФАКТЫ», ранее у певицы была диагностирована сердечно-сосудистая недостаточность. Врачи срочно пересматривают лечение, его определит консилиум. Также сообщалось, что у певицы начался отек мозга, осложненный двусторонней пневмонией.

Вечером 16 марта стало известно, что Юлия Началова умерла.

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