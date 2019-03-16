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Перевес на стороне России: в Украине рассказали, готовы ли к полномасштабному вторжению войск Путина
Украинская армия готова отражать удары российских военных. Об этом заявил «ФАКТАМ» генерал-лейтенант ВСУ Сергей Наев.
«На данном этапе Объединенные силы не раз демонстрировали способность не только отражать удары 1-го и 2-го армейских корпусов, сформированных российским военным руководством, но и наносить адекватные ответы. Линию соприкосновения на Донбассе мы контролируем надежно», — рассказал он.
По словам генерала, теперешняя украинская армия значительно сильнее, чем та, которая была в 2014 году.
«Безусловно, полномасштабное вторжение — это не позиционная война с перманентными обстрелами. Но! Украинская армия образца 2019 года — это не те малообеспеченные и неукомплектованные бригады и батальоны, встретившие открытую агрессию пять лет назад. ВСУ за эти годы укрепились численно, а главное — качественно: обрели опыт, получили новейшие образцы вооружения и изменили тактику действий», — сказал Наев.
Впрочем, он признал, что украинская армия проигрывает российской по численности и вооружению.
«Однако следует быть объективными: по численности и вооруженности (учитывая спектр вооружения и военной техники, которые находятся по ту сторону границы) перевес на стороне армии Российской Федерации. Потому в случае возможной полномасштабной агрессии наш успех будет зависеть не только от стойкости солдат и офицеров, но и от консолидации украинского народа, последовательности наших союзников и международных партнеров, ведь с такой угрозой реально можно справиться только сообща», — сказал генерал.
Полный текст интервью Наева «ФАКТАМ» читайте в материале: Линию соприкосновения на Донбассе мы контролируем надежно, — Сергей Наев.
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