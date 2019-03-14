Линию соприкосновения на Донбассе мы контролируем надежно, — Сергей Наев

Украина

Генерал-лейтенант ВСУ Сергей Наев родился 30 апреля 1970 года в Могилеве-Подольском Винницкой области. В 1991—1992 годах, после окончания Московского высшего общевойскового командного училища, служил в Германии, затем находился в распоряжении командующего Дальневосточным военным округом. В Вооруженных Силах Украины — с мая 1993 года. В 2014 году Наев руководил сектором «Б», где шли ожесточенные бои за Донецкий аэропорт. Позже возглавлял штаб оперативного командования «Юг», был командующим оперативного командования «Восток», первым заместителем командующего Сухопутными войсками, заместителем начальника Генерального штаба. 16 марта 2018 года назначен командующим Объединенными силами. Генерал всегда подчеркивает, что главная цель операции Объединенных сил и его лично — полная реинтеграция Донбасса.

— Сергей Иванович, начнем с главного. Вблизи нашей границы стоит целая армада. Эксперты говорят, что до окончания выборов Путин не решится на какие-либо действия на фронте. Но после них — вполне возможно. Готовы ли мы к масштабному наступлению российских войск, если, не дай Бог, оно случится?

— Прислушиваться к мнению экспертов, конечно, стоит… Но мне кажется, что все уже давно поняли, насколько непоследовательно и нелогично поведение страны-агрессора. Осознавая это, мы должны быть ежеминутно и ежесекундно готовы к любым возможным вызовам и угрозам.

Войска Объединенных сил, которыми мне выпала честь командовать, постоянно оттачивают и совершенствуют свои навыки, осваивают новейшее вооружение и т. д. На наших полигонах практически не прекращаются учения различного рода и уровня.

Безусловно, полномасштабное вторжение — это не позиционная война с перманентными обстрелами. Но! Украинская армия образца 2019 года — это не те малообеспеченные и неукомплектованные бригады и батальоны, встретившие открытую агрессию пять лет назад. ВСУ за эти годы укрепились численно, а главное — качественно: обрели опыт, получили новейшие образцы вооружения и изменили тактику действий.

Констатирую, что на данном этапе Объединенные силы не раз демонстрировали способность не только отражать удары 1-го и 2-го армейских корпусов, сформированных российским военным руководством (речь об «армиях» так называемых «Л/ДНР». — Авт.), но и наносить адекватные ответы. Линию соприкосновения на Донбассе мы контролируем надежно.

Однако следует быть объективными: по численности и вооруженности (учитывая спектр вооружения и военной техники, которые находятся по ту сторону границы) перевес на стороне армии Российской Федерации. Потому в случае возможной полномасштабной агрессии наш успех будет зависеть не только от стойкости солдат и офицеров, но и от консолидации украинского народа, последовательности наших союзников и международных партнеров, ведь с такой угрозой реально можно справиться только сообща.

— Если сравнить вооружение, обмундирование, питание и т. д. тех, кто стоит на передовой, год назад, когда вы вступили в должность, и сейчас, насколько все изменилось?

— Вообще, наши ВСУ за пять лет значительно изменились, и эти изменения продолжаются постоянно. За прошедший год поступило много нового вооружения и техники, сто процентов личного состава обеспечено удобным и функциональным обмундированием для всех сезонов года, существенно улучшилось питание, — словом, перемены разительные. Причем отмечу, что в первую очередь обеспечиваются всем необходимым части и подразделения, выполняющие боевые задачи в районе проведения операции Объединенных сил. Я, мои заместители и весь командный состав уделяем вопросам обеспечения первостепенное внимание, поскольку прекрасно понимаем, насколько это все влияет на морально-психологическое состояние солдата, а значит, на его готовность выполнять поставленные задачи.

— Не жалеете, что взвалили на себя такую колоссальную ответственность?

— Почему я должен жалеть? На судьбу никогда не жалуюсь. Почти три десятилетия служу украинскому народу — там, куда назначает командование. Если Верховный главнокомандующий считает, что мой опыт, знания и, наверное, личные качества могут принести максимальную пользу на этом участке, значит, буду выполнять поставленные задачи. И я их выполняю.

— Можете назвать ваши достижения и просчеты за прошедший год?

— Ежедневная работа командующего Объединенными силами сконцентрирована в первую очередь на удержании линии соприкосновения, недопущении потери хоть одного квадратного метра украинской земли и недопущении продвижения противника вперед. Эта задача выполнена на сто процентов.

Вспомните, как 23 августа прошлого года, в День государственного флага Украины, рота 4-й бригады 2-го армейского корпуса российско-оккупационных войск пыталась захватить наши позиции в районе Желобка. Эта атака была отбита. Враг понял, что перед ним находятся силы, способные отразить любые наступательные действия.

В числе достижений назвал бы в первую очередь то, с чего мы начали прошлой весной, — создание зон безопасности. Это территории, примыкающие к району боевых действий, но они безопасны для проживания, там действует украинская власть и работают украинские законы.

Наш принцип незыблем: надо делать все, чтобы гражданское население не ощущало каких-то тягот. На днях ООН опубликовала данные доклада мониторинговой миссии: в 2018 году зафиксировано наименьшее количество потерь среди мирных жителей за весь период войны. Хочу подчеркнуть: эти потери связаны исключительно с преступными действиями российско-оккупационных войск.

Еще мы небезуспешно боремся с любыми проявлениями коррупции и с контрабандой, ведь многие пытаются нагреть руки на нелегальном перемещении товаров в обе стороны через линию разграничения. С момента начала операции Объединенных сил все такие попытки жестко пресекаются, а товар конфискуется. Ежемесячно в государственный бюджет возвращаем десятки миллионов гривен.

Очень серьезные усилия прилагаем к недопущению потерь среди военнослужащих. Если подобные трагедии случаются, тщательно разбираемся в каждом случае. Делаем все для того, чтобы наши воины были живы и здоровы.

— Как складываются отношения с местными органами власти? Чувствуете ли вы поддержку населения? Или у него негативное отношение к армии?

— С областными и районными военно-гражданскими администрациями у нас сложились хорошие рабочие отношения и взаимопонимание. Ведь у нас общая цель — восстановление государственных границ Украины и разрушенной боевыми действиями инфраструктуры Донецкой и Луганской областей. Мы вносим немалый вклад в восстановление региона.

— А если подробнее?

— Оказываем посильную гуманитарную помощь живущим в населенных пунктах вдоль линии соприкосновения: ремонтируем жилье, содействуем проведению культурных мероприятий, особенно для детишек, реализуем инициированную мной программу «Допомога Схід». Важный участок работы — разминирование территории. Еще военнослужащие Государственной специальной службы транспорта восстановили два моста — в Троицком Луганской области и на автодороге Попасная — Бахмут.

Что касается поддержки со стороны местного населения, скажу так: там проживает огромное количество настоящих патриотов Украины, многие помогают нам. Но, естественно, хватает и таких, кто относится к армии с настороженностью. В основном это те, кто находится под психологическим влиянием мощнейшей российской пропаганды. Именно поэтому одна из наших важных задач — донесение до людей объективной и правдивой информации, в том числе и распространение украиноязычного контента в регионе, и препятствование вещанию российских теле- и радиоканалов.

— Как препятствуете?

— У нас есть специальные технические средства, переданные в подчинение Объединенных сил. Они расположены на соответствующих высотах. С их помощью осуществляем глушение сигнала. Наши граждане должны понимать, кто агрессоры и оккупанты, а кто настоящие защитники.

— Большинство проживающих в «Л/ДНР» абсолютно зомбированы. Они очень боятся возвращения Украины.

— Я всегда акцентирую внимание, что цель операции Объединенных сил и моя как командующего — освобождение всех территорий вплоть до государственной границы. Но, кроме этой задачи, которую нам предстоит решить, есть задача гораздо более глубокая и серьезная, чем это может показаться на первый взгляд: мы должны вернуть не только земли, но и граждан, сделать так, чтобы больше никто не поверил фейкам российских пропагандистских СМИ, популистам и лгунам страны-агрессора. Это большая, кропотливая, длительная и нелегкая работа. И этот процесс уже запущен.

Знаете, видя, как армия и военно-гражданские администрации помогают людям, все больше и больше граждан, когда-то настроенных против ВСУ, становятся к нам лояльнее. Уверен, что не за горами тот час, когда никто не будет поглядывать на соседнее государство, где якобы вода мокрее, воздух чище, а пенсии выше. Все будет Украина!

— Практически каждый день сепаратистские СМИ постоянно истерят из-за якобы «обстрелов ВСУ», демонстрируя фото разрушенных домов, рассказывая о раненых и т. д.

— Это словно в плохом анекдоте: обвиняет тот, кто сам все натворил.

Впрочем, уже не только мы, военные, но и рядовые украинцы привыкли к подобной тактике российских и местных пропагандистов, которых контролируют «из-за поребрика». Как только на временно оккупированных территориях ликвидируют какого-то неугодного полевого командира, сразу же следует информационный вброс о мифических «укроДРГ». Как только боевики обстреляют какое-то село, их СМИ тут же начинают трубить на весь мир, что это дело рук ВСУ, хотя это чудовищная ложь.

Неоспоримым свидетельством того, что планируются постановочные провокации, является появление накануне в том или ином населенном пункте российских журналистов. Это верный знак, что что-то будет. Людям надо эту особенность учитывать и быть бдительными.

Могу заверить, что Объединенные силы никогда — это я подчеркиваю! — не ведут огонь по украинским населенным пунктам. Ведь там проживают наши соотечественники. Мы твердо и последовательно придерживаемся Минских договоренностей, а огонь открываем исключительно в ответ.

— За пять лет войны в чем разуверился, а в чем, наоборот, стал еще более убежденным генерал Наев?

— Без уверенности и убеждений невозможно руководить людьми и вести их за собой.

Генерал Наев менялся вместе со страной. За этот период мы с коллегами прошли длинный сложный путь. Я не разуверился ни в чем, а вот убеждения стали еще тверже. Особенно в том, что курс, который выбрала наша страна — создание боеспособной армии, возрождение и развитие национальной культуры и традиций, языка, веры, поступательные шаги к членству в ЕС и НАТО, — единственно правильный.

— На оккупированных территориях многие ждут освобождения. Однако все чаще в разговорах раздается фраза не «когда сюда вернется Украина», а «если сюда вернется Украина».

— Что бы ни говорили и ни писали в СМИ о зомбированности живущих по ту сторону линии соприкосновения, на самом деле я четко знаю одно: там наши сограждане. Причем очень многие из них с нетерпением ждут возвращения украинской власти. Обращаясь к ним, хочу сказать: мы не забыли о вас, поэтому делаем все, чтобы как можно скорее в каждом городе и селе снова гордо развевались украинские флаги. Обещаю: мы вернемся!

Ранее командующий ООС Сергей Наев заявил о готовности украинской армии ко всем формам борьбы на Донбассе и разъяснил, как военнослужащие — участники операции Объединенных сил смогут проголосовать на выборах президента Украины 31 марта.

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