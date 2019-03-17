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Началова, Фриске и Децл: открылась деталь, объединяющая рано умерших звезд (фото)
Внезапная смерть российской певицы Юлии Началовой остается одной из главных тем обсуждения в СМИ и социальных сетях. Как уже сообщали «ФАКТЫ», артистка скончалась 16 марта в одной из московских клиник в возрасте 38 лет. Причиной смерти стало заражение крови.
Вспоминая карьеру Началовой, некоторые российские издания обратили внимание на тот факт, что она стала уже четвертой участницей популярного реалити-шоу на выживание «Последний герой. Конец игры». Его показывали в октябре-декабре 2003 года. Съемки проходили на необитаемом тропическом побережье где-то между Панамой и Коста-Рикой. Туда доставили 10 мужчин и 10 женщин. Это были преимущественно звезды российского шоу-бизнеса и прочие знаменитости. Вот некоторые из них: Юлия Началова. Екатерина Семенова, Жанна Фриске, Мария Бутырская, Влад Сташевский, Децл, Николай Дроздов, Сергей Крылов, Максим Покровский.
Шоу снимал и демонстрировал российский Первый канал. Главный приз составлял 3 миллиона рублей. На тот момент это был примерно миллион долларов.
15 июня 2015 года скончалась участница четвертого сезона «Первого героя» Жанна Фриске. Ей было 40 лет. Певица и актриса умерла от рака.
16 января 2018 года после долгой болезни в возрасте 55 лет умерла победительница «Первого героя» Яна Волкова.
3 февраля 2019 года скоропостижно скончался певец Децл. Официальная причина смерти 35-летнего певца — сердечная недостаточность.
16 марта 2019 года не стало Юлии Началовой…
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