Шоу-бизнес

Стало известно, где и когда похоронят Юлию Началову

Стала известна дата похорон российской певицы Юлии Началовой, скончавшейся 16 марта в возрасте 38 лет. Близкие Началовой решили, что похороны состоятся 21 марта в Москве на Троекуровском кладбище.

Похоронам будет предшествовать открытая церемония прощания с 12.00 до 14.00. Мероприятие организовано в траурном зале при кладбище.

Началова умерла вечером 16 марта после хирургической операции, не приходя в сознание. В больнице артистка провела шесть дней — 11 марта Юлию в тяжелом состоянии доставили в клинику из-за обострения хронических болезней. У пациентки развился отек мозга на фоне двусторонней пневмонии.

Представители российского шоу-бизнеса обратили внимание на примечательную деталь, объединяющую рано ушедших «звезд», в том числе и Юлию Началову.

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