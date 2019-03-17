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Стало известно, где и когда похоронят Юлию Началову
Стала известна дата похорон российской певицы Юлии Началовой, скончавшейся 16 марта в возрасте 38 лет. Близкие Началовой решили, что похороны состоятся 21 марта в Москве на Троекуровском кладбище.
Похоронам будет предшествовать открытая церемония прощания с 12.00 до 14.00. Мероприятие организовано в траурном зале при кладбище.
Началова умерла вечером 16 марта после хирургической операции, не приходя в сознание. В больнице артистка провела шесть дней — 11 марта Юлию в тяжелом состоянии доставили в клинику из-за обострения хронических болезней. У пациентки развился отек мозга на фоне двусторонней пневмонии.
Представители российского шоу-бизнеса обратили внимание на примечательную деталь, объединяющую рано ушедших «звезд», в том числе и Юлию Началову.
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Муж вычитывает супругу: — Люба, ты обнаглела вообще! Мало того, что заявилась поздно ночью, так еще и в стельку пьяная!.. — Да какая пьяная?! Мы с кумой выпили всего-то по чуть-чуть. Я даже посуду всю перемыла! — Ага! Подсолнечным маслом!!!