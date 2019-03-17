26.89 / 27.15 30.32 / 30.80
Киев: +9
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Происшествия

То ли еще будет: киевский проспект Победы сковали пробки после начала ремонта на Шулявке

16:18 17 марта 2019   244
Автопробка
Инф. «ФАКТОВ»

В районе Шулявского путепровода, который минувшей ночью закрывали в связи с подготовкой реконструкции, в воскресенье, 17 марта, образовались гигантские пробки. Автомобилисты в соцсетях назвали их генеральной репетицией настоящего Армагеддона, который, по их мнению, начнется на этом участке с началом рабочей недели.

Водители начали желать друг другу удачи в понедельник, а также советовать им, когда выезжать, чтобы успеть на работу.

«Шулявский Армагеддон наступил?», «И это выходной (((((Все», «Удачи в понедельник», «завтра выезжайте в 5 утра», «Можно забыть об этом направлении», — пишут в группе «Автомобильный Киев» в Facebook.

Также здесь опубликовали фото огромной автомобильной пробки, образовавшейся от станции метро «Берестейская». Ее можно было отследить также в Google Maps.

Напомним, «ФАКТЫ» сообщали, что строительство нового путепровода займет 17 месяцев. Работы планируется начать после полного демонтажа старой конструкции. Проект предусматривает в т. ч. снос части зданий цехов завода «Большевик» (на этом месте расположится часть новой транспортной развязки). Общая стоимость работ уже оценивается в миллиард гривен.

На время выполнения ремонта моста разработана альтернативная схема движения транспорта по улицам Вадима Гетьмана, Александра Довженко и проспекту Победы. Также изменились маршруты общественного транспорта.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
Читайте также
Новости партнеров
Анекдот от «ФАКТОВ»

Одесса, рынок. Крупных размеров дама подходит к контейнеру с кофточками и спрашивает у продавца: — А что-нибудь веселенькое на меня есть? — Нет, мадам. Вас хочется... обнять и плакать.

Киев
+9

Ветер: 3 м/с  3
Давление: 743 мм

Погода в других городах
Карта портала

© 1997—2019 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины