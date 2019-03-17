Происшествия

То ли еще будет: киевский проспект Победы сковали пробки после начала ремонта на Шулявке

В районе Шулявского путепровода, который минувшей ночью закрывали в связи с подготовкой реконструкции, в воскресенье, 17 марта, образовались гигантские пробки. Автомобилисты в соцсетях назвали их генеральной репетицией настоящего Армагеддона, который, по их мнению, начнется на этом участке с началом рабочей недели.

Водители начали желать друг другу удачи в понедельник, а также советовать им, когда выезжать, чтобы успеть на работу.

«Шулявский Армагеддон наступил?», «И это выходной (((((Все», «Удачи в понедельник», «завтра выезжайте в 5 утра», «Можно забыть об этом направлении», — пишут в группе «Автомобильный Киев» в Facebook.

Также здесь опубликовали фото огромной автомобильной пробки, образовавшейся от станции метро «Берестейская». Ее можно было отследить также в Google Maps.

Напомним, «ФАКТЫ» сообщали, что строительство нового путепровода займет 17 месяцев. Работы планируется начать после полного демонтажа старой конструкции. Проект предусматривает в т. ч. снос части зданий цехов завода «Большевик» (на этом месте расположится часть новой транспортной развязки). Общая стоимость работ уже оценивается в миллиард гривен.

На время выполнения ремонта моста разработана альтернативная схема движения транспорта по улицам Вадима Гетьмана, Александра Довженко и проспекту Победы. Также изменились маршруты общественного транспорта.



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