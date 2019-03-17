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То ли еще будет: киевский проспект Победы сковали пробки после начала ремонта на Шулявке
В районе Шулявского путепровода, который минувшей ночью закрывали в связи с подготовкой реконструкции, в воскресенье, 17 марта, образовались гигантские пробки. Автомобилисты в соцсетях назвали их генеральной репетицией настоящего Армагеддона, который, по их мнению, начнется на этом участке с началом рабочей недели.
Водители начали желать друг другу удачи в понедельник, а также советовать им, когда выезжать, чтобы успеть на работу.
«Шулявский Армагеддон наступил?», «И это выходной (((((Все», «Удачи в понедельник», «завтра выезжайте в 5 утра», «Можно забыть об этом направлении», — пишут в группе «Автомобильный Киев» в Facebook.
Также здесь опубликовали фото огромной автомобильной пробки, образовавшейся от станции метро «Берестейская». Ее можно было отследить также в Google Maps.
Напомним, «ФАКТЫ» сообщали, что строительство нового путепровода займет 17 месяцев. Работы планируется начать после полного демонтажа старой конструкции. Проект предусматривает
На время выполнения ремонта моста разработана альтернативная схема движения транспорта по улицам Вадима Гетьмана, Александра Довженко и проспекту Победы. Также изменились маршруты общественного транспорта.
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