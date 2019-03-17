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В России объявили в розыск правозащитника, нашедшего убежище в Украине
В России официально объявили в федеральный розыск бежавшего в Украину правозащитника Виктора Корба. Об этом сообщило Интернет-издание Открытый Омск, ссылаясь на самого Корба. По его словам, письмо от следователя Виталия Салтыкова он получил по электронной почте.
Он сообщает, что 15 марта вынес постановление об объявлении Корба в федеральный розыск «в связи с уклонением от явки по вызовам следователя, а также нарушением меры процессуального принуждения в виде обязательства о явке».
К письму также была приложена копия постановления об избрании для правозащитника меры пресечения в виде подписки о невыезде из Омска.
Напомним, Виктор Корб стал в России «террористом» после того, как будучи администратором сайта, на одном из интернет-ресурсов разместил пост с формулировками, не понравившимися ФСБ. Обвинителей не смутил тот факт, что текст представлял собой стенограмму судебного выступления другого человека, а Корб только опубликовал материал.
«ФАКТЫ» писали, как участились попытки россиян получить политическое убежище в Украине.
Фото Радио Свобода
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