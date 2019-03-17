Украина

В ОРЛО боевики запугивают местных жителей, чтобы они не участвовали в выборах президента Украины

Боевики террористической «ЛНР» развернули настоящую кампанию по запугиванию населения подконтрольной им территории Луганщины с целью не допустить их выезда в Украину для участия в выборах президента Украины 31 марта 2019 года. Об этом Лига рассказали опрошенные журналистами местные жители.

Так, отвечая на вопрос, планируют ли пересекать линию разграничения для того, чтобы проголосовать 31 марта в Станице луганчанин Сергей сообщил, что в этот день на блокпостах боевиков введут усиленные проверки.

«Это выходной день. Банки не работают, поэтому у них будет много вопросов. Говорят, что возникнут потом проблемы при возвращении домой, будем вообще невыездными», — констатировал он.

В свою очередь работники т.н. «бюджетной» сферы на оккупированных территориях боятся потерять работу.

Отметим, что в Украине уже развернута сеть незаконных колл-центров для запугивания избирателей

Напомним, генерал Василий Богдан рассказал «ФАКТАМ», что переломный момент в войне на Донбассе уже произошел, и он был не в пользу России

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter