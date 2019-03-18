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"Это, конечно, "Оскар"!": яркая пародия немцев на кремлевских пропагандистов взорвала соцсети
В Сети вызвал ажиотаж ролик, пародирующий пропагандистские путинские СМИ и в, частности, телеведущую Ольгу Скабееву. Видео пародии обнародовал в Twitter владелец аккаунта под ником «Голый Патриот».
В ролике, изготовленным популярным в Германии юмористическим ток-шоу «Late Night Berlin», актриса мастерски передала дух пропагандистов РФ.
Взобравшись на стойку ведущего и присев на корточки как антисоциальный элемент, она начала рассказывать фейки об ужасах жизни в Европе, периодически вставляя в свою речь нецензурную брань на русском языке.
«Вот так в Германии видят российские новости», — прокомментировал ролик «Голый Патриот». Актрисе за мастерски исполненную роль одиозной пропагандистки Скабеевой он предлагает сразу выдать «Оскар».
Как видят российские новости в Германии.— Голый Патриот (@GolyDovolen) March 17, 2019
Это конечно ОСКАР! pic.twitter.com/TSQ0fMuJVF
Подписчики владельца аккаунта были солидарны с ним, в том числе и россияне.
«Слишком хороша для Скабеевой», «Круто исполнено… Достоверно! Но как же стыдно», «Гре**ый стыд!!! Как мы до такого докатились?» — задаются они вопросом.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Ольга Скабеева продемонстрировала в эфире большие пробелы в знании классической литературы. Наигранно переживая за судьбу русской классики в Украине, Скабеева приписала Михаилу Булгакову авторство романа «Молодая гвардия» (очевидно, спутав с «Белой гвардией»).
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