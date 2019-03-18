Названы популярные предвыборные фейки в украинском сегменте Facebook

Украина

Кампания по выборам президента Украины, назначенным на 31 марта 2019 года, влилась в тренд выборов последних лет: вокруг нее через социальные сети и СМИ активно распространяются фейки. Объектами атак при помощи ложных сообщений, дезинформации и «альтернативных фактов», как правило, становятся кандидаты в президенты, пишет DW.

Согласно анализу издания, самыми популярными фейками оказались следующие.

В самом популярном фейке о Петре Порошенко сказано, что он обещал «еврейской элите 4 области в случае победы на выборах». Факт: такого обещания действующий президент Украины не давал. Пост, тем не менее, собрал более 4500 реакций. У фейка с утверждением, что Трамп приказал Порошенко «уйти мирно», — чуть менее 4000 реакций.

Фейк: Луценко возбудил уголовное дело против Зеленского. 5 января, вскоре после того, как Владимир Зеленский объявил об участии в выборах, на странице сайта bbccn.co появился пост, утверждающий, что генпрокурор Юрий Луценко возбудил уголовное дело против актера за планы по «свержению конституционного строя». Пост собрал около 20 тысяч реакций. Сайт bbccn.co, название которого — смесь названий известных СМИ BBC и CNN, при этом ссылается на страницу Луценко в Facebook. Факт: Луценко не заявлял о возбуждении уголовного дела против Зеленского. Такого уголовного дела не существует.

Фейк: «Президент ЕС» назвал Зеленского шутом. На странице в Facebook все того же издания from-ua.com сказано, что «президент ЕС» призвал не голосовать за Зеленского и назвал его шутом. Этот фейк был опубликован 21 февраля и набрал более 4 тысяч реакций. Факт: Должности «президент ЕС» не существует. Цитату о Зеленском приписали главе Европейского Совета Дональду Туску, который в своей речи вскользь заметил, что стало «трудно отличить комедиантов от политиков». Кандидатов в президенты Украины он не упоминал.

Фейк: «Тимошенко не рассчиталась с пенсионерами за участие в митинге», набрал чуть более 5400 реакций. Фактов, подтверждающих эту информацию, нет. В еще одном посте высказывание Тимошенко о газе переиначено в негативном контексте — у поста более 3200 реакций.

Аналитик Института массовой информации и координатор проекта StopFake Елена Чуранова отмечает, что вышеупомянутые сайты, распространяющие фейки, регулярно не соблюдают стандарты журналистики, количество недостоверной информации на них зашкаливает. Однако, по ее словам, это знают не все, и подобные посты могут оказать влияние на избирателей.

Эксперт по информационной безопасности The Atlantic Council Бен Ниммо считает, что вероятность того, что отдельные страницы, подобные этим, окажут ощутимое влияние на избирательный процесс, невелика, если они не будут поддерживаться гораздо большей инфраструктурой.

Издание напоминает, что согласно исследованию агентства PlusOne, в настоящий момент Facebook пользуются около 13 миллионов украинцев. DW обратилась в Facebook с вопросом, как соцсеть борется с фейками во время предвыборной кампании. На момент публикации статьи соцсеть на запрос не ответила.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в сети развенчали очередной фейк пропагандистов Путина: недавно российские СМИ показали итальянца, которого якобы случайно встретили в оккупированном Севастополе и он рассказывал о положительных изменениях, произошедших в Крыму в последние годы.

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