Кейт Миддлтон и Елизавета II впервые вышли в свет вдвоем (фото, видео)

Мир

Кейт Миддлтон и королева Елизавета II впервые вышли на публику вдвоем. Герцогиня Кембриджская сопровождала Ее Величество в Королевский колледж Лондона, основанный в 1829 году по указу короля Георга IV и патроном которого является Елизавета. Дамы приняли участие в открытии отремонтированного здания Bush House, арендуемого колледжем. Некогда здесь располагалась служба BBC World Service, а теперь в нем откроется 40 учебных классов, лекционные залы, а также студенческий ресторан и медицинский центр.

37-летняя Кейт, как пишет Daily Mail, была в коротком приталенном сером платье Catherine Walker и элегантной черной шляпке. 92-летняя королева выбрала нежно-розовый цвет — кашемировое пальто от Stewart Parvin и шляпу в тон. Пальто украшала брошь из бриллиантов и розовых сапфиров. СМИ подметили, что монархиня и жена ее внука Уильяма приехали в машине, накрывшись для тепла одним пледом на двоих.

The Queen and the Duchess of Cambridge arrive for a rare joint engagement together. pic.twitter.com/AeBSihDpfh — Rebecca English (@RE_DailyMail) 19 марта 2019 г.

Предыдущий совместный выход Кейт и Елизаветы состоялся в марте 2012 года — почти через год после свадьбы с принцем Уильямом. Королева и герцогиня (которая тогда была в той же шляпке, что и теперь) вместе побывали в городе Лестер в рамках празднования «бриллиантового юбилея» Елизаветы, в честь 60-летия ее восшествия на престол. Считалось, что это их первый выход на пару. Однако тогда компанию им составил еще и муж Елизаветы — принц Филипп, герцог Эдинбургский. Так что можно считать, что нынешний выход стал первым, когда Кейт и Елизавета появились на публике без сопровождения кого-либо из прочих членов семьи.

Кейт и королева в марте 2012 года

К слову, герцогине Сассекской Меган было доверено впервые сопровождать королеву менее, чем через месяц после свадьбы с принцем Гарри. В июне прошлого года Меган и Елизавета вместе посетили графство Чешир. Бывшая актриса Меган более привычна к вниманию публики. В то время, как Кейт признавалась, что сильно нервничала во время первого выхода с королевой, хотя Елизавета оказывала ей грандиозную моральную поддержку.

Позже 19 марта Кейт одна нанесет визит в лондонский музей Foundling, так называемый «музей подкидышей», экспозиция которого рассказывает историю знаменитой благотворительной больницы Foundling.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что Меган Маркл и принц Гарри посетили крестины правнучки королевы Елизаветы.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter