Принц Чарльз засветился на пляже в одних только плавках (фото)

Мир

Британский принц Чарльз, который сейчас совершает официальную поездку по Карибским островам, воспользовался случаем и искупался на одном из общественных пляжей Барбадоса. Как пишет издание The Mirror, 70-летний наследник престола доказал, что находится в отличной физической форме, появившись на людях в одних цветастых плавках. Чарльз, за плечами которого военная служба, ведет, как известно, активный образ жизни: играет в поло, совершает пешие походы, регулярно выполняет физические упражнения — к примеру, перед сном делает отжимания и качает пресс.

Издание пишет, что вместе с Чарльзом была и его 71-летняя супруга Камилла, которая выглядела «невероятно в голубом сплошном купальнике». Правда, герцогиня Корнуольская в объективы камер папарацци почему-то не попала.

фото The Mirror и Daily Mail

Ранее, как писали «ФАКТЫ», Чарльз в одиночестве прибыл на остров Сент-Люсия, хотя изначально заявлялось, что в турне его будет сопровождать жена. Позже сообщили, что Камилла присоединится к нему на Барбадосе.

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