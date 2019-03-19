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Принц Чарльз засветился на пляже в одних только плавках (фото)
Британский принц Чарльз, который сейчас совершает официальную поездку по Карибским островам, воспользовался случаем и искупался на одном из общественных пляжей Барбадоса. Как пишет издание The Mirror, 70-летний наследник престола доказал, что находится в отличной физической форме, появившись на людях в одних цветастых плавках. Чарльз, за плечами которого военная служба, ведет, как известно, активный образ жизни: играет в поло, совершает пешие походы, регулярно выполняет физические упражнения — к примеру, перед сном делает отжимания и качает пресс.
Издание пишет, что вместе с Чарльзом была и его 71-летняя супруга Камилла, которая выглядела «невероятно в голубом сплошном купальнике». Правда, герцогиня Корнуольская в объективы камер папарацци почему-то не попала.
фото The Mirror и Daily Mail
Ранее, как писали «ФАКТЫ», Чарльз в одиночестве прибыл на остров Сент-Люсия, хотя изначально заявлялось, что в турне его будет сопровождать жена. Позже сообщили, что Камилла присоединится к нему на Барбадосе.
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