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Вблизи границы с Украиной заметили эшелон с российскими танками: в сети показали видео
16 марта в Ростове-на-Дону на границе с Украиной был замечен железнодорожный состав с военной техникой. Кроме танков и пушек, в эшелон входили и закрытые вагоны. Видео в Facebook опубликовал офицер ВСУ Анатолий Штефан (Штирлиц).
«Блуждающий военный эшелон с тяжелым вооружением. Скорее всего, очередная ротация в «военторге» или «шахтах Донбасса», — прокомментировал Штефан.
Пользователи Facebook оставили такие комментарии:
«Если они не боятся везти технику в открытых вагонах, я представляю, что там у них в закрытых».
«Но война — гражданская, оружие и техника — из шахт, мышебратья, РФ — главные миротворцы всего мира, воюют — шахтеры».
«Главное, чтобы возвращались они все в составе 200 бригады».
«Когда уже они „заблудятся“ окончательно… Ну ничего,"Джавелинов» на всех хватит".
Напомним, перед визитом главы Кремля Владимира Путина в аннексированный украинский Крым жители аннексированного полуострова зафиксировали передвижение по Керченскому мосту российской военной техники.
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