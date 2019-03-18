Канада передала ВСУ несколько десятков автомобилей

Украина

Вооруженные силы Канады передали для нужд подразделения военной службы правопорядка ВСУ более 50 единиц автомобильной техники. Об этом сообщили в Министерстве обороны.

Напомним, в конце прошлого года украинским военным вручили сертификаты на получение большой партии современного вооружения.

Представители учебно-тренировочной миссии операции UNIFIER от ВС Канады закупили 56 автомобилей Ford различных модификаций, которые позволят выполнять широкий спектр задач, начиная от перевозки личного состава подразделений, осуществление патрулирования, внедорожников повышенной проходимости.

По словам офицера военной полиции ВС Канады Берни Карона, часть переданной техники останется в Киеве и будет использоваться в интересах учебного центра ВСП.

Как отмечается, отныне украинские военные правоохранители будут иметь более современную автомобильную технику, ведь все автомобили — 2018 года выпуска.

В то же время начальник 25 учебного центра ВСП ВСУ Олег Керницкий подчеркнул, что помощь из Канады значительно усилит возможности украинских подразделений.

«Есть четыре марки автомобилей: 10 микроавтобусов Ford Transit для перевозки личного состава, полноприводные Ford Ranger для нужд подразделений спецназначения, которые выполняют задачи по противодействию диверсиям и террористическим актам», — отметил он.

В учебном центре ВСП останутся 14 единиц новой автомобильной техники, остальная военно-техническая помощь от правительства Канады будет распределена между структурными подразделениями. Технику получат подразделения территориальных управлений ВСП ВС Украины.

Как ранее писали «ФАКТЫ», Верховный главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе генерал Кертис Скапарротти заявил о том, что США передадут Украине еще два катера класса Island, а также будут рассматривать поставки Украине снайперского оружия и вооружений для украинских военно-морских сил.

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