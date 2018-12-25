31.31 34.71 27.43
Киев: -3
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Украина

Украинская армия усилилась крупной партией современного вооружения (фото)

17:22 25 декабря 2018   210
Военная техника
Инф. «ФАКТОВ»

Украинским военным вручили сертификаты на получение большой партии современного вооружения, в т. ч. танки Т-64, Т-72, Т-80, бронированные автомобили «Варта», зенитно-ракетные комплексы, самолеты ИЛ-76МД, Су-27МУ1, Су-25М1К, МиГ-29МУ1, вертолеты Ми-8МТ, Ми-8МТП, Ми-2МСБ и Ми-2МСБ, а также беспилотные летательные аппараты.

Фото техники размещено в Facebook Правительственного портала.

Переданная техника

Отмечается, что кроме боевой техники Вооруженные силы Украины получили новые автомобили, автобусы, бронированные ремонтно-эвакуационные средства, а также средства ремонта и обслуживания.

Напомним, ранее украинские военные получили мощные бронемашины. К тому же это произошло с опережением графика.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
Читайте также
Новости партнеров
Анекдот от «ФАКТОВ»

— Люся, а ты встречала в своей жизни такого мужчину, от одного прикосновения которого тебя бросало в дрожь? — Конечно! Буквально вчера я была на приеме у стоматолога…

Киев
-3

Ветер: 5 м/с  C
Давление: 743 мм

Карта портала

© 1997—2018 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины