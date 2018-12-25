Украинская армия усилилась крупной партией современного вооружения (фото)

Украина

Украинским военным вручили сертификаты на получение большой партии современного вооружения, в т. ч. танки Т-64, Т-72, Т-80, бронированные автомобили «Варта», зенитно-ракетные комплексы, самолеты ИЛ-76МД, Су-27МУ1, Су-25М1К, МиГ-29МУ1, вертолеты Ми-8МТ, Ми-8МТП, Ми-2МСБ и Ми-2МСБ, а также беспилотные летательные аппараты.

Фото техники размещено в Facebook Правительственного портала.

Переданная техника

Отмечается, что кроме боевой техники Вооруженные силы Украины получили новые автомобили, автобусы, бронированные ремонтно-эвакуационные средства, а также средства ремонта и обслуживания.

Напомним, ранее украинские военные получили мощные бронемашины. К тому же это произошло с опережением графика.

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