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Украинская армия усилилась крупной партией современного вооружения (фото)
Украинским военным вручили сертификаты на получение большой партии современного вооружения,
Фото техники размещено в Facebook Правительственного портала.
Переданная техника
Отмечается, что кроме боевой техники Вооруженные силы Украины получили новые автомобили, автобусы, бронированные ремонтно-эвакуационные средства, а также средства ремонта и обслуживания.
Напомним, ранее украинские военные получили мощные бронемашины. К тому же это произошло с опережением графика.
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