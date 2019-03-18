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Лето приближается: прогноз погоды на 18 марта
В Украине после нескольких холодных дней снова потеплело. В понедельник, 18 марта, будет теплая и сухая погода, осадки пройдут только в западных областях. Об этом сообщает Укргидрометцентр.
Юго-западный ветер немного усилится — до 7—12 м/с. Будет солнечно. Температура днем около 15—19 градусов тепла (на востоке, в Одессе и Крыму чуть ниже).
Не холодно будет и ночью — от 2—4 выше нуля на востоке, до 6—8 тепла на западе.
В Киеве ожидается от +14 до +16 градусов, солнечно.
Напомним, в Украинском гидрометцентре отмечают, что теплая погода останется не надолго, и уже с 20 марта предстоит новое похолодание. Такой же прогноз сделал и народный синоптик Леонид Горбань. По его расчетам, 20−24 марта снова могут ударить морозы до 4−6 (а в северных и восточных областях — даже больше) градусов с небольшими снегопадами. К концу месяца «минусовые» температуры уйдут, но с теплом придут дожди. А в первой декаде апреля уже можно надеяться на устойчивое потепление.
Синоптики напомнили, что к 17 марта в Украину обычно прилетают грачи, 18 марта уже можно ожидать аистов. А 21 марта в Украине наступит астрономическая весна. После ее прихода из теплых стран возвращаются жаворонки.
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— На улице гололед. Мечта о том, что мужчины будут у моих ног, начинает осуществляться. Пока сходила в магазин, двум помогла встать, а с одним даже... полежала!