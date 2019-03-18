Происшествия

Россия отказалась принимать обратно нелегалов, которых переправляли с ее территории в Украину (видео)

На границе Украины с РФ на Луганщине задержали группу нелегальных мигрантов из Южной Азии и одновременно обнаружили целый канал переправки подобных граждан в Украину. Как сообщили в пресс-центре Государственной пограничной службы, Канал организовали местные жители-жители приграничных сел из Украины и РФ. От каждого из нелегальных мигрантов они получали вознаграждение в размере 650 долларов США. При этом вся стоимость переправки мигранта через границу Украины ее организаторы в России оценивали в 3800 долларов. Это подтвердили материалы, найденные на смартфоне одного из «путешественников».

Однако приключения мигрантов на этом не закончились — теперь их отказалась принимать обратно Россия!

А в Украине тем временем открыли досудебное расследование по статье 332 Уголовного кодекса. Кроме того, нарушителей государственной границы ждет административное взыскание.

Напомним, в конце 2018 года в Национальной полиции Украины раскрыли масштабную схему вербовки украинцев для переправки нелегальных мигрантов в Европу.

А в феврале 2019 года в Одесской области задержали группу… британцев, пытавшихся нелегально попасть в Украину.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter