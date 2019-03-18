Украина

Нет закона — нет кредита: почему МВФ откладывает новый транш для Украины

Международный валютный фонд (МВФ) отказал Украине в новом транше из-за отмены Конституционным судом статьи о незаконном обогащении. Об этом в Facebook пишет главный редактор «Цензор.Нет» Юрий Бутусов.

«Международный валютный фонд перенес сроки предоставления очередного кредита Украине в 500 млн. долларов. Это очевидная реакция на решение Конституционного суда Украины об отмене статьи 368−2 Криминального кодекса о незаконном обогащении государственных служащих», — отмечает журналист.

По его словам, «дыру в бюджете перекроют за счет налогоплательщиков».

«Неприкосновенность народных депутатов, неприкосновенность чиновников действующей власти обойдется Украине очень дорого — это подрыв доверия наших западных партнеров, это конкретные деньги — многие миллионы долларов, которые потеряют украинские налогоплательщики, которые теперь будут направлены на получение дорогих денег», — пишет Бутусов.

По словам главреда, «Украина будет брать дорогие кредиты в коммерческих банках, выпускать облигации с высокой доходностью, то есть тратить в 3−4 раза больше средств».

Как сообщает «Интерфакс-Украина», МВФ, посол США и глава представительства Европейского Союза в Украине обратились в профильный комитет парламента с письмом, в котором просят отложить рассмотрение всех 13 законопроектов об уголовной ответственности за незаконное обогащение. В письме говорится, что все зарегистрированные на сегодня в Верховной Раде Украины инициативы несовершенны.

Напомним, статья 368−2 Уголовного кодекса устанавливала ответственность за приобретение в собственность активов, если законность приобретения не подтверждена доказательствами. Анализируя статью УК, юристы сразу отмечали два спорных момента. Во-первых закон требовал, чтобы законность доказывало не следствие, а обвиняемый. Во-вторых, по новому закону фигурант уголовного производства до последнего мог не знать, что против него уже активно ведутся следственные действия.

Фигурантами расследований о признаках незаконного обогащения в разное время становились народные депутаты, представители местных советов, высокопоставленные чиновники.

Отмена статьи вызвала бурный резонанс в обществе. 28 февраля 2019 года в Верховной Раде зарегистрирован законопроект президента Украины о внесении изменений в Уголовный и Уголовный процессуальный кодексы относительно ответственности за незаконное обогащение (№ 10 110). Он возлагает на органы досудебного расследования обязанность доказывать правомерность получения представителем власти в собственность активов и наказание за незаконное обогащение, когда нет признаков злоупотребления служебным положением и взяточничества.

К президентскому законопроекту народные депутаты подали альтернативные инициативы — в настоящее время зарегистрировано 12 законопроектов от парламентариев.

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