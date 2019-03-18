26.96 / 27.25 30.47 / 30.93
Киев: +16
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Происшествия

Снова жертвы: в пункте пропуска на Донбассе умерла женщина

16:03 18 марта 2019   172
КПВВ «Станица Луганская»
Инф. «ФАКТОВ»

В КПВВ «Станица Луганская» утром 18 марта произошел очередной трагический случай — умерла пожилая женщина Об этом сообщает благотворительный фонд «Право на защиту».

85-летняя пенсионерка была в коляске, в сопровождении родственников она проходила физическую идентификацию у мобильного офиса «Ощадбанка». Примерно в 8:20 женщине стало плохо. Медики Красного Креста и сотрудники ГосЧС оказывали ей помощь до приезда скорой. Но несмотря на усилия врачей, почти за час женщина умерла.

Напомним, только в этом году зафиксировано уже 13 смертей при пересечении линии разграничения на Донбассе. Люди умирают не только в результате болезней или преклонного возраста, но и от мин, которые боевики устанавливают беспорядочно, часто на обочинах дорог, где ездят мирные жители.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что 23 февраля в районе КПВВ «Новотроицкое» (Волновахский район Донецкой области) при пересечении линии разграничения взорвался гражданский автомобиль. В результате взрыва погиб мужчина и были ранены две женщины.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
Читайте также
Новости партнеров
Анекдот от «ФАКТОВ»

— Люся, а зачем столько кактусов у тебя на окне? Небось, чтобы мужики не залезали? — Нет, Катя, чтобы не выпрыгивали...

Киев
+16

Ветер: 6 м/с  Ю
Давление: 745 мм

Погода в других городах
Карта портала

© 1997—2019 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины