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Снова жертвы: в пункте пропуска на Донбассе умерла женщина
В КПВВ «Станица Луганская» утром 18 марта произошел очередной трагический случай — умерла пожилая женщина Об этом сообщает благотворительный фонд «Право на защиту».
85-летняя пенсионерка была в коляске, в сопровождении родственников она проходила физическую идентификацию у мобильного офиса «Ощадбанка». Примерно в 8:20 женщине стало плохо. Медики Красного Креста и сотрудники ГосЧС оказывали ей помощь до приезда скорой. Но несмотря на усилия врачей, почти за час женщина умерла.
Напомним, только в этом году зафиксировано уже 13 смертей при пересечении линии разграничения на Донбассе. Люди умирают не только в результате болезней или преклонного возраста, но и от мин, которые боевики устанавливают беспорядочно, часто на обочинах дорог, где ездят мирные жители.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что 23 февраля в районе КПВВ «Новотроицкое» (Волновахский район Донецкой области) при пересечении линии разграничения взорвался гражданский автомобиль. В результате взрыва погиб мужчина и были ранены две женщины.
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— Люся, а зачем столько кактусов у тебя на окне? Небось, чтобы мужики не залезали? — Нет, Катя, чтобы не выпрыгивали...