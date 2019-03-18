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ВСУ лишили боевиков еще одного беспилотника (фото)
Подразделениям Операции объединенных сил на Донбассе удалось уничтожить еще один вражеский беспилотник. Об этом говорится в сообщении штаба ООС в Facebook.
«На Авдеевском направлении противником устроена провокация с использованием БПЛА, который совершал полет над позициями наших подразделений с целью уточнения построения системы обороны и разоблачения системы огня подразделений ОС. Благодаря слаженным действиям наблюдателей и расчетов дежурных огневых средств, провокация была приостановлена, а очередной БПЛА противника был уничтожен», — говорится в сообщении.
Как писали «ФАКТЫ», на днях в зоне проведения Операции объединенных сил украинские военные сбили новейший БПЛА противника — квадрокоптер «Фантом-4». Отмечается, что беспилотник вел разведку на Мариупольском направлении, в районе села Водяное.
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