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Стали известны обстоятельства гибели бойца ВСУ на Донбассе 17 марта: опубликовано фото героя
На Донбассе 17 марта вследствие минометного обстрела со стороны боевиков погиб 28-летний Виктор Грабар. Об этом сообщили в штабе ООС.
«К вечеру российско-оккупационные войска открыли плотный огонь из разных видов вооружения по взводному опорному пункту бригады, обороняющейся на Приазовье. Под прикрытием минометного и гранатометного огня враг пытался продвинуться вперед», — говорится в сообщении штаба.
Это своевременно заметили младшие сержанты Виктор Тимошенко и Сергей Мироненко и солдат Виктор Грабар. Они открыли огонь и враг отступил.
«Прикрывая отступление, оккупанты применили минометы. Вследствие разрыва мины украинские военные получили ранения. Для Виктора оно оказалось несовместимым с жизнью», — сообщили в штабе.
Как писали «ФАКТЫ», ранее в сети появилось фото солдата 54-й ОМБр Руслана Слисаренко, погибшего при обстреле боевиками хутора Вольный в Попасненском районе Луганской области 16 марта 2019 года. А 18 марта стало известно о гибели еще одного солдата 1998 года рождения.
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