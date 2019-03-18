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ВСУ потеряли еще одного бойца на Донбассе
В пресс-службе Штаба Операции объединенных сил на Донбассе подтвердили гибель на Донбассе 21-летнего военнослужашего. Об этом на брифинге в Министерстве обороны сообщил спикер Дмитрий Гуцуляк.
По его словам, в понедельник, 18 марта, по состоянию на 12:00 враги дважды обстреляли позиции украинских военных. Так, с 06:40 в течение 25 минут с направления поселка Молодежное оккупанты выпустили 14 мин преимущественно 120-го калибра по оборонительным позициям защитников Катериновки, а около 10:00 в районе хутора Вольный зафиксированы вражеские обстрелы из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
«К большому сожалению, по имеющейся информации, в составе подразделений Объединенных сил от начала текущих суток зафиксирована безвозвратная потеря. Вследствие вражеских обстрелов погиб один наш военнослужащий 1998 года рождения», — сообщил представитель Минобороны.
Другие подробности пока не известны.
Напомним, 16 марта в результате осколочного ранения на передовой, в районе хутора Вольный на Луганщине погиб молодой украинский боец — отец двух детей.
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