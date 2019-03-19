Украина

Не собираюсь с Путиным ни кашу варить, ни на рыбалку бегать, — Порошенко (видео)

Президент Украины Петр Порошенко прокомментировал заявление лидера РФ Владимира Путина по поводу того, что с нынешним руководством страны «каши не сваришь» в вопросе достижения положительного результата в двусторонних отношениях. Об этом он сказал в эфире программы «Свобода слова» на телеканале ICTV.

«Относительно того, что кто-то с кем-то каши не сварит, я не собираюсь ни кашу варить и есть, ни на рыбалку бегать как некоторые наши кандидаты», — заявил он.

По словам главы государства, его первым приоритетом после переизбрания будет именно вопрос Крыма.

«Первым решением будет немедленная активизация действий по освобождению Крыма политико-дипломатическим путем», — подчеркнул Порошенко.

Также президент отметил, что такая платформа предусматривает три составляющих: расширение санкционного компонента по РФ в связи с оккупацией Крыма, введение нового азовского пакета международных санкций против России и координацию усилий по судебным процессам против РФ в связи с нарушением ряда конвенций.

Как известно, президент России Владимир Путин во время незаконного визита в оккупированный Крым заявил, что российский и украинский народ никогда не ссорились, а виновато во всем нынешнее руководство Украины. При этом он добавил несколько слов на ломаном украинском.

Напомним, что ранее Министерство иностранных дел Украины выразило решительный протест в связи с очередным несогласованным с Украиной визитом президента Российской Федерации Владимира Путина в временно оккупированной Российской Федерацией территории Украины — Автономной Республики Крым и города Севастополь и передало ноту протеста РФ.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», президент Украины Петр Порошенко заявил о том, что руководство России будет вынужден начать переговоры с Украиной по возвращению захваченного Крыма. По словам главы государства, для того, чтобы заставить Россию вернуть Крым, будут усилены санкции и задействованы юридические механизмы, в том числе иски против РФ в Международный суд ООН.

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