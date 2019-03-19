Назван срок реформирования концерна "Укроборонпром"

Украина

Процесс реформирования государственного концерна «Укроборонпром» продлится около полугода, если парламент примет соответствующий предложенный законопроект. Об этом сообщил новоназначенный заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Сергей Кривонос в эфире «Свободы слова» на ICTV.

Кривонос надеется, что депутаты смогут рассмотреть и принять проект реформирования концерна в кратчайшие сроки.

«Если народные депутаты в кратчайшее время рассмотрят и примут этот законопроект и, соответственно, в результате того аудита, который будет проведен… Для того чтобы реформировать „Укроборонпром“, нужно до полугода, чтобы запустить эту систему уже с новыми подходами», — сообщил Кривонос.

Напомним, Государственное бюро расследований открыло уголовное производство в отношении служебных лиц ГПУ, СБУ, Государственной фискальной службы и НАБУ. Предметом является предполагаемое получение ими неправомерной выгоды за непривлечение к ответственности замешанных в махинациях топ-менеджеров «Укроборонпрома». 12 марта президент представил нового заместителя секретаря СНБО Сергея Кривоноса. Кроме того, 16 марта президент Украины Петр Порошенко подписал указ о введении в действие решения Совета национальной безопасности и обороны «О реформировании оборонно-промышленного комплекса и повышении уровня прозрачности выполнения государственного оборонного заказа», в котором речь идет об аудите «Укроборонпрома».

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в государственном концерне «Укроборонпром» опровергли утверждения политиков о возможности быстрого замещения российских комплектующих в украинской военной технике аналогичной продукцией европейских производителей.

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