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В Карпатах сошла лавина: украинцев предупредили о серьезной опасности
В горных районах Ивано-Франковской области при обследовании лавинных очагов зафиксирован сход лавины мокрого снега с северо-восточного склона горы Брескул. Объем лавины и причиненный ею ущерб уточняются. Ранее сообщалось, что во вторник, 19 марта, в Украину придет атмосферный фронт, который принесет на часть территории дожди, а также снизит температуру воздуха в западных и северных областях страны.
Как сообщают в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям, во вторник, 19 марта, в связи с повышением температуры и осадками в виде дождя и мокрого снега, в высокогорье Закарпатской и Ивано-Франковской областей удержится значительная снеголавинная опасность (3 уровень).
Тем временем метеорологи, объявившие о штормовом предупреждении, не исключают схода лавин при низких дополнительных нагрузках, отдельных природных средних и крупных лавин. В связи с этим туристам рекомендуют воздерживаться от выходов в высокогорные районы.
Также сообщается, что 19 марта в горах Львовской и Черновицкой областей сохранится низкая снеголавинная опасность (1 уровень).
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в апреле синоптики прогнозируют, что температура воздуха будет на два градуса выше средних многолетних значений по всей территории Украины.
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