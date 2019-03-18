В России подготовили очередной план по Крыму: что известно

Украина

Кремль за время аннексии Крыма старается поменять состав населения полуострова. Переселение россиян с материка и вынужденный отъезд украинцев, в особенности крымских татар, объясняется расчетом Москвы на повторный «референдум» о статусе этой территории. По мнению члена Меджлиса крымскотатарского народа Гайаны Юксель, такие действия РФ предпринимает, чтобы окончательно «узаконить» аннексию Крыма.

«От 500 до 800 тысяч человек завезено уже на полуостров. Для чего это делается? Это делается для того, чтобы никто на полуострове не помнил, не упоминал об Украине. Проукраинского населения, которое помнит об Украине, которое жило при Украине, чтобы его не осталось. Особенно, чтобы не осталось активистов… Я не удивлюсь, если мы завтра услышим от России о втором «референдуме», — сказала Гайана Юксель в эфире Еспресо.TV.

По словам Юксель, российская пропаганда будет подавать это «как волю народа Крыма».

«То есть первый „референдум“ не признали, а теперь давайте договариваться с международным сообществом, с Украиной, давайте спросим у жителей Крыма: как сейчас в Крыму и согласны ли они возвращаться в Украину, давайте проведем другой „референдум“, второй», — считает политик.

Именно поэтому руководство РФ разработало специальную программу по заселению полуострова преданными Кремлю людьми, преимущественно из состава силовых органов.

Москва выделяет на одну семью $ 30 тысяч «подъемных», что по словам Юксель, дает возможность купить однокомнатную квартиру или построить какой-то домик.

Напомним, в пятую годовщину аннексии Крыма в России неожиданно решили потребовать от Украины «компенсации» за мифические «экономические потери за время нахождения Крыма в составе Украины.

Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что в России присоединение Крыма вызывает уже не совсем положительную реакцию.Социологические опросы подтверждают, что эйфория россиян от «Крымнаш» рассеялась. А российский оппозиционный политик Константин Боровой убежден, что в РФ уже готовы отдать Крым назад.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter