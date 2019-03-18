"Крым — это Украина": НАТО призвало Россию вернуть аннексированный полуостров

Политика

Страны Североатлантического альянса призвали Россию вернуть Украине контроль над аннексированным Крымом и подтвердили поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ и территориальных вод. Об этом говорится в заявлении НАТО.

«Пять лет назад Россия применила силу против Украины, чтобы нелегально и незаконно аннексировать Крым. Это нарушение суверенитета и территориальной целостности Украины является серьезным нарушением международного права и серьезным вызовом для евроатлантической безопасности. Мы решительно осуждаем этот акт, мы не признаем и не признаем (в будущем. — Ред.). Мы призываем Россию вернуть контроль над Крымом Украине. Мы подтверждаем нашу полную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ и территориальных вод. Крым — это территория Украины», — говорится в сообщении.

Союзники по НАТО также глубоко обеспокоены нарушениями прав человека в Крыму относительно украинцев, крымских татар и представителей других местных общин.

«НАТО призывает Россию немедленно положить конец всем нарушениям и злоупотреблениям в незаконно аннексированном Крыму, освободить украинских политзаключенных и заложников и предоставить международным мониторинговым организациям доступ в Крым. Любые попытки узаконить или нормализовать нелегальную и незаконную аннексию Крыма должны быть прекращены, включая автоматическое введение российского гражданства, насильственные перемещения населения, призыв в армию Российской Федерации и незаконное проведение российских избирательных кампаний», — цитирует заявление УНН.

В НАТО также осудили «продолжающееся широкомасштабное наращивание военной мощи России в Крыму, выразив обеспокоенность усилиями России и заявленными планами дальнейшего наращивания военной мощи в Черноморском регионе».

Осудили страны Альянса и строительство Россией моста через Керченский пролив и захват в плен 24 украинских моряков в нейтральных водах Черного моря.

«Неоправданное применение Россией военной силы против украинских кораблей и представителей ВМС в районе Азовского моря и Керченского пролива в ноябре 2018 г. является частью российских агрессивных действий более широкого масштаба в этом регионе. В соответствии с резолюцией 73/194 Генеральной Ассамблеи ООН от 17 декабря 2018 г. мы призываем Россию безоговорочно освободить задержанных украинских членов экипажа, вернуть захваченные суда и выполнить свои международные обязательства, обеспечив беспрепятственный доступ в украинские порты в Азовском море и свободу судоходства», — говорится в заявлении.

В НАТО также поддержали антироссийские санкции по Крыму.

«Невозможно вернуться в «ведение бизнеса как обычно «(business as usual), пока не произойдет четких, конструктивных изменений в действиях России, которые бы демонстрировали соблюдение международного права и ее международных обязательств и ответственности», — говорится в заявлении.

К пятой годовщине аннексии Крыма заявления с осуждением захвата полуострова озвучили правительства многих стран. В США заявили, что никогда не признают аннексию Крыма. Турция еще раз подчеркнула незаконность «референдума», а также пообещала отстаивать территориальную целостность Украины и права коренного народа Крыма на захваченном полуострове. Канада потребовала от России освободить политзаключенных и снять запрет на работу Меджлиса крымскотатарского народа.

«ФАКТЫ» сообщали, что Европейский союз также никогда не признает аннексию Крыма и проведенные Россией «выборы» на оккупированном полуострове.

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