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Заденет циклон Igor: синоптик рассказала о погоде 20 марта
В среду, 20 марта, погоду на всей континентальной Европе будет определять антициклон Hannelore. Будет сухо и солнечно. Ранее сообщалось, что во вторник, 19 марта, атмосферный фронт принес на часть территории Украины дожди и понижение температуры воздуха в западных и северных областях.
«В Украине также особо серьезного ничего не предвидится, только атмосферный фронт какого-то далекого циклона Igor затронет слабыми дождями наши центр и север, ночью — запад (в Карпатах возможен мокрый снег), а вечером 20 марта еще и Харьковскую область», — прогнозирует синоптик Наталья Диденко. По ее словам, на юге Украины, в большинстве центральных и восточных областей будет сухо.
Что же касается температуры воздуха, то на западе, севере и в центре днем в среду ожидается + 6 + 9 градусов, на юге, на востоке и в районах центрального Днепра — от + 10 до + 16 градусов.
«В Киеве 20 марта облачно с прояснениями, ночью и утром небольшой дождь. Ближайшей ночью 0 + 2 градуса, днем 6 + 8 градусов. Холодновато. Потеплеет 23 марта, во Всемирный день метеоролога», — обещает Наталья Диденко.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», метеорологи прогнозируют, что апрель и май в Украине будут более теплыми, чем обычно.
Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»
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