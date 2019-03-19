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В Крыму массово закрывают бизнес: выяснились важные сведения о ситуации на оккупированном полуострове
Оккупанты уничтожают в Крыму и Севастополе средний и малый бизнес, превращая полуостров в военную базу, где сосредоточена мощнейшая группировка, оснащенная самым современным вооружением.
Как свидетельствуют данные системы «СПАРК-Интерфакс», за время аннексии в Крыму сократилось количество компаний и индивидуальных предпринимателей. При этом в геометрической прогрессии растет количество чиновников и силовиков.
В 2013 году в Крыму и Севастополе было зарегистрировано 51 тысяча компаний и 129 тысяч предпринимателей.
По данным «СПАРК-Интерфакс» на 17 марта 2019 года, эти цифры снизились до 44 тысяч компаний и 85,6 тысяч предпринимателей.
При этом, по данным Крымстата, доля предпринимательской деятельности начала снижаться в структуре денежных доходов населения.
Начиная с 2014 года наблюдался значительный рос этого показателя вплоть до 2016 года — с 16 до 21, в 2017 году доля доходов от предпринимательской деятельности снизилась до 14,1.
При этом число чиновников и силовиков на полуострове растет: в пятерку денежных занятий оккупированного Крыма вошло госуправление и обеспечение военной безопасности. Одновременно в регионе зафиксирован рост чиновников на душу населения.
Напомним, после оккупации Крыма Россия вытесняет с полуострова нелояльное коренное население, а вместо них завозит российских граждан. По предварительным подсчетам, за пять лет после аннексии в Крым из России уже переехало около полмиллиона человек.
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