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Стало известно, где и когда похоронят Марлена Хуциева
Известный советский режиссер Марлен Хуциев, скончавшийся в Москве после обострения тяжелой болезни, будет похоронен 21 марта. 93-летний режиссер, снявший фильмы «Весна на Заречной улице», «Был месяц май», «Два Федора», упокоится на московском Новодевичьем кладбище.
16 марта Хуциев был срочно госпитализирован из-за очередного внутреннего желудочно-кишечного кровотечениия. Проведя три дня в реанимационном отделении, народный артист скончался.
За 66 лет творческой деятельности Хуциев снял 12 фильмов, в шести из них параллельно выступил автором сценария. Режиссер был удостоен множества премий за свои киноработы. Среди наград режиссера — специальные призы кинофестивалей в Венеции, Берлине и Локарно.
Последней работой режиссера стал фильм «Невечерняя», который планировалось выпустить на экраны в 2019 году. Картина о жизни Льва Толстого и Антона Чехова осталась незаконченной. Также остался нереализованным замысел режиссера снять фильм о молодости Пушкина.
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