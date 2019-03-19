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Большинство украинцев считают мир на Донбассе возможным только на условиях Украины — данные опроса
Более половины жителей украины считает, что вернуть мир на Донбасс можно только на приемлемых для украинского общества условиях. Об этом свидетельствую результаты социологического исследования Центра экономических и политических исследований имени Александра Разумкова.
Согласно данным опроса, 59% респондентов убеждены, что мир на востоке Украины может быть достигнут только на условиях, приемлемых для украинского общества. В то же время 29% опрошенных выступают за установление мира любой ценой, 11% - затруднились ответить.
Кроме того, 52% опрошенных высказались за соблюдение жесткой политики в отношении России и считают, что добрососедские отношения с РФ невозможны до полного восстановления суверенитета и территориальной целостности Украины (возврат Донбасса и Крыма), возмещение ею ущерба, причиненного Украине в результате агрессии.
При этом 35% респондентов считают, что следует искать возможности для примирения и восстановления экономических связей с Россией, даже если для этого придется идти на определенные уступки. Затруднились ответить — 13%.
Большинство украинцев выступают за курс в ЕС и НАТО.
54% респондентов заявили, что Украина должна двигаться по пути интеграции с ЕС и НАТО, 38% выступают за внеблоковый статус и 8% затруднились ответить.
Как сообщает «Укринформ», опрос общественного мнения был проведен социологической службой Центра Разумкова с 7 по 14 февраля 2019 года во всех регионах Украины за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей. Опрошено 2016 респондентов в возрасте от 18 лет. Теоретическая погрешность выборки — 2,3%.
О том, как завершить войну на Донбассе, читайте в материале «ФАКТОВ»: «Переломный момент в войне на Донбассе уже произошел, и он не в пользу России».
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