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Общество

Большинство украинцев считают мир на Донбассе возможным только на условиях Украины — данные опроса

15:44 19 марта 2019   143
соцопрос
Инф. «ФАКТОВ»

Более половины жителей украины считает, что вернуть мир на Донбасс можно только на приемлемых для украинского общества условиях. Об этом свидетельствую результаты социологического исследования Центра экономических и политических исследований имени Александра Разумкова.

Согласно данным опроса, 59% респондентов убеждены, что мир на востоке Украины может быть достигнут только на условиях, приемлемых для украинского общества. В то же время 29% опрошенных выступают за установление мира любой ценой, 11% - затруднились ответить.

Кроме того, 52% опрошенных высказались за соблюдение жесткой политики в отношении России и считают, что добрососедские отношения с РФ невозможны до полного восстановления суверенитета и территориальной целостности Украины (возврат Донбасса и Крыма), возмещение ею ущерба, причиненного Украине в результате агрессии.

При этом 35% респондентов считают, что следует искать возможности для примирения и восстановления экономических связей с Россией, даже если для этого придется идти на определенные уступки. Затруднились ответить — 13%.

Большинство украинцев выступают за курс в ЕС и НАТО.

54% респондентов заявили, что Украина должна двигаться по пути интеграции с ЕС и НАТО, 38% выступают за внеблоковый статус и 8% затруднились ответить.

Как сообщает «Укринформ», опрос общественного мнения был проведен социологической службой Центра Разумкова с 7 по 14 февраля 2019 года во всех регионах Украины за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей. Опрошено 2016 респондентов в возрасте от 18 лет. Теоретическая погрешность выборки — 2,3%.

О том, как завершить войну на Донбассе, читайте в материале «ФАКТОВ»: «Переломный момент в войне на Донбассе уже произошел, и он не в пользу России».

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