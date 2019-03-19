WBA обязала Усика провести бой с россиянином

Спорт

Всемирная боксерская ассоциация (WBA) обязала абсолютного чемпиона мира в первом тяжелом весе украинца Александра Усика (16 побед, 12 из них — нокаутом) провести защиту своего титула в поединке с россиянином Денисом Лебедевым (32 победы, 23 из них — нокаутом, 2 поражения), который является так называемым «чемпионом в отпуске».

Промоутерские торги пройдут 28 марта. Согласно условиям, чемпиону достанется 75% от общего контракта (минимальная сумма предложения составит 400 тысяч долларов), 25% - претенденту. Впрочем, судя по всему, крымчанин откажется от боя с Лебедевым, поскольку сейчас активно набирает вес и делится своими успехами со своими подписчиками в Instagram, — в таком случае чемпионский пояс WBA станет вакантным.

Добавлю, что вероятными соперниками Усика в дебютном бое в супертяжелом весе называют еще одного россиянина Александра Поветкина, а также камерунца Карлоса Такама.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что бывший тренер Усика уверен в способности украинца стать чемпионом в супертяжелом весе.

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