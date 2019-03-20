Российская звезда фильмов для взрослых Елена Беркова экстренно госпитализирована, — СМИ (фото)

Шоу-бизнес

Популярная российская порноактриса и экс-участница проекта «Дом-2» Елена Беркова экстренно госпитализирована 19 марта в одну из клиник в Москве. Об этом сообщает «Стархит».

Издание сообщает, что на прошлой неделе актрисе исполнилось 34 года, и она собиралась отметить день рождения Елена в клуб-баре певца Сергея Жукова «Руки Вверх» в кругу своих близких друзей и семьи.

Теперь же, возможно, место празднования будет другим — несколько часов назад женщину госпитализировали в одну из московских клиник.

«Мы не сразу узнали знаменитость, она была очень бледная. Как говорили врачи, в больницу обратился ее друг. Он обнаружил Беркову в квартире в полуобморочном состоянии. Предполагают, что Елена довела себя до такого всевозможными голоданиями, пыталась улучшить фигуру. Организм просто-напросто не выдержал постоянных диет. Сейчас ее подключили к капельнице, сделали несколько уколов. Она практически не говорит. Врачи делают все возможное, чтобы откачать Лену», — рассказала журналистам одна из пациенток клиники.

По словам очевидцев, рядом с палатой Берковой постоянно дежурит некий накачанный мужчина. По их предположению, именно он вызвал скорую помощь. «На вид парню уже больше 35 лет. Темноволосый, хорошо атлетически сложен. Даже подумали, что он Ленин молодой человек. Мужчина постоянно интересуется ее самочувствием», — продолжает женщина.

Издание попыталось связаться с пиар-директором светской львицы Максимом Клименко, чтобы узнать, что на самом деле случилось. К сожалению, раскрывать причину, по которой Елена обратилась в больницу, он был не готов. По его словам, сейчас идет полное обследование организма актрисы. Представитель Елены уверяет, фанатам не стоит беспокоиться за знаменитость.

Возможно, здоровье Берковой ухудшилось из-за тяжёлого графика работы. Елена гастролирует по стране с эротическим шоу «The Berkova». Также женщина несколько месяцев назад развелась со своим пятым мужем, актером Андреем Стояновым. Несмотря на развод, Беркова старалась не подавать виду, что у нее есть какие-то проблемы. Недавно она изъявила желание стать губернатором Мурманской области. Правда, пока актриса предпочитает не раскрывать подробности избирательной компании, потому что окончательного решения об участии она еще не приняла.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в 2017 году стало известно, что порнозвезда Елена Беркова намерена баллотироваться в президенты Российской Федерации. Сообщалось, что Беркова была уверена в поддержке поклонников ее «таланта». Но до предвыборных баталий дело так и не дошло.

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