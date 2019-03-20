Крымскому мосту предрекли серьезную катастрофу

Украина

По Крымскому мосту в декабре 2019 года собираются пустить поезда, а уже с октября собираются продавать билеты. Тем временем мостостроители предостерегают пассажиров от поездок в таких составах — поезд может сойти с рельсов из-за перекоса поперечины конструкции.

Инженер и мостостроитель Георгий Росновский в комментарии Obozrevatel предупредил, что любой наклон поперечины моста может привести к схождению поезда с рельсов. Безграмотно установленные опоры моста и повышенная нагрузка из-за движения поездов существенно увеличивают риски ЧП.

«Сама схема моста очень неудачная, он очень низкий и маленькие пролеты между опорами, что очень плохо в условиях прохода льда, который будет постепенно избивать и раскачивать опоры, — предостерегает инженер. — Нагрузка усилится после запуска грузовых и пассажирских поездов».

Напомним, ранее мостостроители неоднократно привлекали внимание к проблемам Крымского моста. Инженеры считают очень подозрительным тот факт, что на мосту ограничивают движение тяжелого транспорта и открытие железнодорожной ветки уже дважды переносилось.

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