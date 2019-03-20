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Спорт

В стиле Усика: футзалистка сборной Украины зарядила тренеру соперников кулаком в челюсть (видео)

9:36 20 марта 2019   484
Анна Сидоренко
Степан ПАК, «ФАКТЫ»

Поединок высшей лиги чемпионата Украины по футзалу между столичными командами «IMS-НУХТ» (первое место) и «Будстар-НПУ» (четвертое) был омрачен эпизодом на 17-й минуте.

Футзалистка IMS-НУХТ и сборной Украины Анна Сидоренко (на фото), недавно игравшая за национальную команду в финале четырех в Португалии, ударила тренера команды-соперницы Александра Ратича. На видео видно, как Ратич, проходя у кромки площадки, помешал Сидоренко ввести мяч в игру, после чего получил удар кулаком в челюсть. Арбитр тут же предъявил «хулиганке» красную карточку.

Отмечу, что IMS-НУХТ, который в свое время тренировал пострадавший специалист, все-таки выиграл поединок — 3:2.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что в Англии болельщик прямо на поле ударил футболиста.

Фото facebook.com/imsfc

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