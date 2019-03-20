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Солнечно и сухо: синоптик озвучила прогноз погоды на 21 марта
После 20 марта с его небольшими осадками в ряде регионов страны, украинцев ждет солнечное и умеренно теплое 21 марта.
«В течение дня ожидается + 7 + 12 градусов, на юге — до +14 градусов. Северо-западный ветер может быть в четверг порывистым. Возьмите тонкую шапочку в сумку», — предупреждает синоптик Наталья Диденко.
В Киеве четверг также ожидается без осадков. Температура ночью 0 + 2 градуса, днем +7 +9 градусов.
«22 марта и 23 марта, на Всемирный день метеоролога, потеплеет, однако с середины следующей недели ожидается похолодание. Погода хотя и переменная, но без сильных атмосферных стрессов. Наслаждаемся», — сообщает Наталья Диденко.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», синоптики пообещали украинцам, что в апреле и мае температура воздуха будет на два градуса выше нормы, а лето начнется с дождей.
Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»
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— Знаете, в детстве я боялся темноты. Теперь же, когда вижу свой счет за электроэнергию, я боюсь света!..