27.11 / 27.40 30.67 / 31.16
Киев: +6
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Спорт

Официально: утверждена дата и место следующего боя Уайлдера (фото)

12:29 20 марта 2019   18
Официально: утверждена дата и место следующего боя Уайлдера (фото)
Юрий ГРОМОВ, «ФАКТЫ»

Чемпион мира по версии WBC в супертяжелом весе американец Деонтей Уайлдер (40 побед, 39 из них — нокаутом, 1 поражение) свой следующий бой проведет 18 мая на арене Barclays Center в Нью-Йорке. Соперником непобедимого боксера станет его соотечественник Доминик Бризил (20 побед, 18 из них — нокаутом, 1 поражение), являющийся обязательным претендентом на чемпионский титул.

Тем временем боксеры уже провели первую дуэль взглядов в рамках пресс-конференции, которая состоялась в Бруклине (Нью-Йорк, США). Уайлдер пытался всячески спровоцировать соперника, в то время как Бризил спокойно реагировал на нападки звездного Деонтея.

Напомню, что Уайлдер отказался от 100-миллионного контракта со стриминговым сервисом DAZN, согласно которому должен был провести два боя с британцем Энтони Джошуа, ради возможности все же вновь выйти в ринг с другим британцем Тайсоном Фьюри, поединок с которым в мае прошлого года завершился ничьей.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Уайлдер назвал Фьюри «трусом».

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
Читайте также
Новости партнеров
Анекдот от «ФАКТОВ»

Разговор двух девочек в детском саду: — А у меня папа новый! — А как его зовут? — Дядя Миша. — Петренко? — Да. — А-а! Этот хороший! Он у нас в прошлом году папой был.

Киев
+6

Ветер: 1 м/с  C
Давление: 756 мм

Погода в других городах
Карта портала

© 1997—2019 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины