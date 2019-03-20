Официально: утверждена дата и место следующего боя Уайлдера (фото)

Спорт

Чемпион мира по версии WBC в супертяжелом весе американец Деонтей Уайлдер (40 побед, 39 из них — нокаутом, 1 поражение) свой следующий бой проведет 18 мая на арене Barclays Center в Нью-Йорке. Соперником непобедимого боксера станет его соотечественник Доминик Бризил (20 побед, 18 из них — нокаутом, 1 поражение), являющийся обязательным претендентом на чемпионский титул.

Тем временем боксеры уже провели первую дуэль взглядов в рамках пресс-конференции, которая состоялась в Бруклине (Нью-Йорк, США). Уайлдер пытался всячески спровоцировать соперника, в то время как Бризил спокойно реагировал на нападки звездного Деонтея.

Напомню, что Уайлдер отказался от 100-миллионного контракта со стриминговым сервисом DAZN, согласно которому должен был провести два боя с британцем Энтони Джошуа, ради возможности все же вновь выйти в ринг с другим британцем Тайсоном Фьюри, поединок с которым в мае прошлого года завершился ничьей.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Уайлдер назвал Фьюри «трусом».

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