Спорт

Уайлдер отказался от контракта на 100 миллионов и двух боев с Джошуа

Чемпион по версии WBC в супертяжелом весе американец Деонтей Уайлдер (40 побед, 39 из них — нокаутом, 1 ничья) отказался подписывать контракт со стриминговым сервисом DAZN.

Согласно предоставленным на выбор вариантам контрактов, Деонтей получил бы 100 миллионов долларов за три боя или 120 миллионов за четыре поединка, два из которых — обязательно против британца Энтони Джошуа. Представители Уайлдера вместе с боксером провели переговоры с руководителями DAZN, по итогам которых предложение стримингового сервиса было отклонено.

При этом американец продолжает вести переговоры с промоутерской компанией Top Rank и ESPN, которые предлагают ему 32,5 млн долларов за промежуточный бой и матч-реванш с Тайсоном Фьюри, который является приоритетом для Деонтея.

Добавлю, что из-за сорванных переговоров с Фьюри о матче-реванше свой следующий бой Уайлдер проведет против своего соотечественника Доминика Бризила — о точной дате и городе, где состоится поединок, будет официально объявлено в ближайшие дни.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что непобедимый украинский боксер может стать спарринг-партнером Джошуа.

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